Новый скачок доллара: какие ценники выставили банки и где 19 мая выгодно покупать валюту

09:32 19.05.2026 Вт
3 мин
Скачок наличного доллара в кассах за сутки составил более 10 копеек
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)
Во вторник, 19 мая, тенденция к удорожанию иностранной валюты в Украине усилилась. Если наличные обменники демонстрируют относительную стабильность, то крупные коммерческие и государственные банки синхронно пересмотрели свои курсы в сторону увеличения.

Какие условия сегодня предлагают ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank и где сейчас искать лучшую цену - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Банковский взлет доллара: Средний курс продажи в кассах вырос на 13 коп. (до 44,38 грн). Самый высокий ценник выставил "Пумб" - 44,50 грн. ПриватБанк поднял цену до 44,40 грн, а Ощадбанк в приложении - до 44,35 грн.
  • Разворот евро: Евро отыграло падение предыдущих дней и прибавило по 10 коп. в кассах ПриватБанка и мобильном Ощадбанка (в обоих - по 51,80 грн). В "Пумбе" наличный евро теперь стоит ровно 52,00 грн.
  • Стабильность у Monobank: Минимально откорректировал цены - доллар торгуется по 44,43 грн, евро - по 51,80 грн.
  • Сдержанные обменники: Реагируют медленнее банков. Доллар стоит в среднем 43,98 грн, а евро - 51,70 грн.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 19 мая портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,98 (+1 коп) гривен для покупки и 43,90 (+2 коп) гривен - для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,70 (+1 коп) гривен, а сдать - по 51,50 (+5 коп) гривны.

Фото: курс валют в обменниках на 19 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в банках сегодня составляет 44,38 (+13 коп) гривны, а сдать валюту можно по 43,86 (+11 коп) гривны.

Евро в банках можно купить по 51,80 (без изменений) гривны, а сдать валюту обойдется в 51,10 (-10 коп) гривну.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассе по 44,40 (+5 коп) гривны, а для карточек - 44,44 (без изменений) гривны. Евро в отделениях можно купить по 51,80 (+10 коп) гривны, а карточкой - 51,81 (без изменений) гривну.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,35 (+5 коп) гривны, а для карточек курс составляет 44,45 (+5 коп) гривны. За евро в мобильном "Ощаде" придется заплатить 51,80 (+10 коп) гривну, а карточкой - 51,95 (+10 коп) гривну.

В "Пумбе" доллар в кассах сегодня стоит 44,50 (+10 коп) гривны, а коммерческий курс - 44,30 (+10 коп) гривны. Евро в отделениях банка продают по 52 (+10 коп) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,43 (+2) гривны, а евро - по 51,80 (+4) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: Самые низкие предложения остаются в обменниках (43,98 грн). Среди банков лучшие условия сохраняются в "Пумб" (коммерческий курс - 44,30 грн) и мобильном Ощадбанке (44,35 грн).

Купить евро: Дешевле всего в наличных обменниках (51,70 грн). В банках выгодную цену держат ПриватБанк, Monobank и приложение Ощадбанка - везде по 51,80 грн.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

