Новий склад уряду України проголосують "пакетом", - джерела
Весь склад нового Кабінету міністрів буде проголосований "пакетом", без виносу на обговорення окремих кандидатур міністрів. Винятком стануть лише міністри оборони та закордонних справ, яких згідно з Конституцією, вносить до парламенту президент України.
Про це РБК-Україна повідомили джерела серед народних депутатів.
Разом з тим, співрозмовники розділились в оцінках такого підходу: за словами деяких, пакетне голосування було очікуваним, адже окремий розгляд кожного з кандидатів дуже суттєво затягнув і ускладнив процес призначення нового уряду.
Натомість деякі депутати були розчаровані "пакетним" підходом, вони розраховували, що кожного з нових міністрів їм дадуть шанс обговорити та призначити окремо.
Зазначимо, що законодавство передбачає різні можливості призначення нового складу Кабміну. "Рішення щодо призначення членів Кабінету міністрів України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад", - йдеться в статті 9 закону "Про Кабінет міністрів України".
Зміна уряду
Як повідомляло РБК-Україна, зміна уряду України відбудеться цього тижня.
Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єрці Юлії Свириденко очолити уряд. Вона замінить на цій посаді Дениса Шмигаля, який очолював уряд найдовше в історії України - з березня 2020 року. Сам Шмигаль очолить Міністерство оборони.
Крім того, заплановані зміни у структурі уряду: планується об'єднання трьох міністерств - Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології.
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