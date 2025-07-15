Новый состав правительства Украины проголосуют "пакетом", - источники

Весь состав нового Кабинета министров будет проголосован "пакетом", без выноса на обсуждение отдельных кандидатур министров. Исключением станут лишь министры обороны и иностранных дел, которых согласно Конституции, вносит в парламент президент Украины.

Вместе с тем, собеседники разделились в оценках такого подхода: по словам некоторых, пакетное голосование было ожидаемым, ведь отдельное рассмотрение каждого из кандидатов очень существенно затянуло и усложнило процесс назначения нового правительства.

Зато некоторые депутаты были разочарованы "пакетным" подходом, они рассчитывали, что каждого из новых министров им дадут шанс обсудить и назначить отдельно.

Отметим, что законодательство предусматривает различные возможности назначения нового состава Кабмина. "Решение о назначении членов Кабинета министров Украины может приниматься как списком, так и по отдельным должностям", - говорится в статье 9 закона "О Кабинете министров Украины".