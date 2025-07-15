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Новый состав правительства Украины проголосуют "пакетом", - источники

Украина, Вторник 15 июля 2025 13:12
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Новый состав правительства Украины проголосуют "пакетом", - источники Фото: правительство сменят "пакетом" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Весь состав нового Кабинета министров будет проголосован "пакетом", без выноса на обсуждение отдельных кандидатур министров. Исключением станут лишь министры обороны и иностранных дел, которых согласно Конституции, вносит в парламент президент Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили источники среди народных депутатов.

Вместе с тем, собеседники разделились в оценках такого подхода: по словам некоторых, пакетное голосование было ожидаемым, ведь отдельное рассмотрение каждого из кандидатов очень существенно затянуло и усложнило процесс назначения нового правительства.

Зато некоторые депутаты были разочарованы "пакетным" подходом, они рассчитывали, что каждого из новых министров им дадут шанс обсудить и назначить отдельно.

Отметим, что законодательство предусматривает различные возможности назначения нового состава Кабмина. "Решение о назначении членов Кабинета министров Украины может приниматься как списком, так и по отдельным должностям", - говорится в статье 9 закона "О Кабинете министров Украины".

Смена правительства

Как сообщало РБК-Украина, смена правительства Украины состоится на этой неделе.

Президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство. Она заменит на этом посту Дениса Шмыгаля, который возглавлял правительство дольше всех в истории Украины - с марта 2020 года. Сам Шмыгаль возглавит Министерство обороны.

Кроме того, запланированы изменения в структуре правительства: планируется объединение трех министерств - Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии.

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