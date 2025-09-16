Новий санкційний пакет ЄС проти Росії узгодять із "Великою сімкою", - Bloomberg

Тиск США і позиція G7

Європейський Союз вирішив відкласти подання 19-го пакета санкцій проти Росії. За даними європейського дипломата, це пов'язано з вимогою президента США Дональда Трампа посилити європейські заходи як умову для просування американських обмежень.

У п'ятницю Вашингтон натиснув на партнерів із "Великої сімки" з пропозицією запровадити мита до 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти. Також США наполягають на інших заходах, щоб підштовхнути Володимира Путіна до переговорів з Україною.

Санкції проти Індії та Китаю

За інформацією джерел, G7 планує узгодити новий пакет обмежень протягом двох тижнів. ЄС розглядає можливість введення санкцій проти компаній з Індії та Китаю, які допомагають Росії вести нафтову торгівлю.

Трамп заявив, що готовий ввести "великі" санкції проти російського експорту нафти, якщо аналогічні кроки зробить Європа. Закупівлі енергоресурсів Росією у Китаю та Індії залишаються ключовим джерелом фінансування війни проти України.

Уразливість Європи

Пропозиція США включає також обмежувальні заходи проти російських нафтових компаній і логістичних мереж, які забезпечують експорт нафти. Однак введення тарифів на Індію і Китай стане проблемою для ЄС, оскільки багато країн, включно з Німеччиною, залежать від цих ринків збуту.

Незважаючи на це, частина пропозицій США збігається з планами Євросоюзу. Так, ЄС уже планував поетапну відмову від російського газу після 2027 року і надав Угорщині та Словаччині тимчасові винятки щодо постачання нафти.

Подробиці санкційного пакета

За даними Bloomberg, до 19-го пакета санкцій ЄС можуть увійти обмеження проти кількох російських банків і енергетичних компаній, а також заходи щодо платіжних систем, криптобірж і нафтового експорту.