Росія заробляє мільярди на торгівлі зі США та Європою, - Reuters

США, Понеділок 15 вересня 2025 13:31
UA EN RU
Росія заробляє мільярди на торгівлі зі США та Європою, - Reuters Фото: ЄС і США торгують із Росією на мільярди доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через 3,5 роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США та Європейський Союз продовжують імпортувати російську енергію та товари на мільярди доларів. До переліку входять скраплений природний газ, збагачений уран та інші ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Торгівля ЄС і США з Росією

Згідно з даними Eurostat, після введення низки обмежень на імпорт і експорт, експорт ЄС до Росії знизився на 61%, а імпорт з Росії впав на 89% з першого кварталу 2022 року по другий квартал 2025 року.

Незважаючи на це, ЄС продовжує закуповувати російську нафту, нікель, природний газ, добрива, залізо і сталь.

Загальний обсяг товарообігу склав 14,5 млрд євро. Імпорт ЄС склав 7 млрд євро, а експорт - 7,5 млрд євро, що призвело до профіциту торгового балансу в розмірі 0,5 млрд євро.

Імпорт у США з Росії знизився з 14,1 млрд доларів у першій половині 2021 року до 2,5 млрд доларів у першій половині 2025 року. Із січня 2022 року США імпортували російських товарів на суму 24,5 млрд доларів.

Нафта і газ

Частка Росії в поставках нафти в ЄС знизилася з 28,74% у 2021 році до 2,01% у 2025 році. Імпорт нафти впав з 29% у першому кварталі 2021 року до 2% у другому кварталі 2025 року.

Частка Росії в імпорті природного газу в ЄС скоротилася з 48% у першому кварталі 2021 року до 12% у другому кварталі 2025 року. Водночас поставки з Норвегії зросли на 10%, а з Алжиру - на 2%, що зробило країну найбільшим партнером ЄС з імпорту газу. Росія продовжує поставки в Угорщину і Болгарію через газопровід TurkStream.

Скраплений газ і метали

Частка Росії в імпорті скрапленого газу в ЄС знизилася з 22% у першому кварталі 2021 року до 14% у другому кварталі 2025 року. США стали найбільшим постачальником LNG, забезпечивши 54% імпорту.

Імпорт російського заліза і сталі в ЄС впав з 18% до 6% за чотири роки.

Добрива

Росія залишається найбільшим постачальником добрив у 27 країн ЄС, збільшивши частку ринку з 28% до 34% за останні чотири роки. Європарламент у травні проголосував за введення заборонних тарифів на російські добрива, але їх запроваджуватимуть поетапно, і поки зарано оцінювати ефект на ринок.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові запровадити нові енергетичні санкції проти Росії. Однак це стане можливим тільки в разі, якщо всі країни НАТО припинять закупівлі російської нафти і вживуть аналогічних заходів.

