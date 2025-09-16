Новый санкционный пакет ЕС против России согласуют с "Большой семеркой", - Bloomberg

Давление США и позиция G7

Европейский Союз решил отложить представление 19-го пакета санкций против России. По данным европейского дипломата, это связано с требованием президента США Дональда Трампа усилить европейские меры как условие для продвижения американских ограничений.

В пятницу Вашингтон надавил на партнеров по "Большой семерке" с предложением ввести пошлины до 100% на Китай и Индию за покупку российской нефти. Также США настаивают на других мерах, чтобы подтолкнуть Владимира Путина к переговорам с Украиной.

Санкции против Индии и Китая

По информации источников, G7 планирует согласовать новый пакет ограничений в течение двух недель. ЕС рассматривает возможность введения санкций против компаний из Индии и Китая, которые помогают России вести нефтяную торговлю.

Трамп заявил, что готов ввести "крупные" санкции против российского экспорта нефти, если аналогичные шаги предпримет Европа. Закупки энергоресурсов Россией у Китая и Индии остаются ключевым источником финансирования войны против Украины.

Уязвимость Европы

Предложение США включает также ограничительные меры против российских нефтяных компаний и логистических сетей, которые обеспечивают экспорт нефти. Однако введение тарифов на Индию и Китай станет проблемой для ЕС, так как многие страны, включая Германию, зависят от этих рынков сбыта.

Несмотря на это, часть предложений США совпадает с планами Евросоюза. Так, ЕС уже планировал поэтапный отказ от российского газа после 2027 года и предоставил Венгрии и Словакии временные исключения по поставкам нефти.

Подробности санкционного пакета

По данным Bloomberg, в 19-й пакет санкций ЕС могут войти ограничения против нескольких российских банков и энергетических компаний, а также меры в отношении платежных систем, криптобирж и нефтяного экспорта.