Новий рівень БПЛА: компанія Roboneers представила український дрон-трансформер Bulldog

Багатофункціональні можливості дрона Bulldog

Український безпілотник Bulldog поєднує в собі відразу кілька функцій. Як ретранслятор, він забезпечує стабільний радіоканал між наземними і повітряними об'єктами навіть у щільній міській забудові і складному рельєфі, що дає змогу підтримувати безперервний зв'язок в умовах бойових дій.

Крім цього, дрон здатний виконувати роль "бомбера" - доставляти і скидати корисне навантаження по заданих цілях, розширюючи можливості застосування комплексу в тактичних операціях.

Технічні характеристики дрона Bulldog

Bulldog обладнаний захищеним каналом управління і здатний працювати в умовах обмеженої видимості, втрати GPS, високої вологості, пилу, а також вночі. Наразі дрон перебуває на стадії тестування.

Ключові характеристики:

Дальність польоту - до 20 км

Тактичний радіус - до 10 км

Корисне навантаження - до 10 кг

Крейсерська швидкість - 12-15 м/с

Час перебування в повітрі - до 70 хвилин без навантаження

Новий дрон Bulldog обіцяє значно посилити можливості українських сил у сфері зв'язку, розвідки та доставки бойового навантаження, поєднуючи надійність і універсальність в одному апараті.