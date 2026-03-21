Saker Hunter: новий український БПЛА з транспортно-ударними можливостями

03:55 21.03.2026 Сб
2 хв
Апарат оснащений автономною системою навігації і вже доступний для попереднього замовлення
aimg Никончук Анастасія
Saker Hunter: новий український БПЛА з транспортно-ударними можливостями Фото: ЗСУ (GettyImages)

Генеральний директор Twist Robotics повідомив, що компанія кодифікувала багатофункціональний безпілотний літак Saker Hunter, здатний виконувати розвідувальні, транспортно-ударні місії і служити носієм FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.

Читайте також: У Польщі з'явиться власний "Шахед": що відомо про майбутній дрон-камікадзе

Багатофункціональний дрон для різних завдань

Український безпілотник Saker Hunter розроблено для виконання трьох типів завдань.

У транспортній конфігурації він здатний переносити до 5 кг корисного навантаження на дистанцію до 50 км з подальшим скиданням і поверненням.

У режимі ретранслятора тривалість польоту досягає трьох годин. У конфігурації "дрономатка" Saker Hunter доставляє два FPV-дрони з 7-дюймовими пропелерами на відстань до 40 км.

Система навігації Oscar

Платформа оснащена модулем візуально-інерціальної навігації Oscar власної розробки Twist Robotics. Система визначає координати за зображенням місцевості та звіряє його з цифровими картами.

Це дає змогу виконувати місії без використання супутникової навігації. Маршрут і параметри польоту задає оператор, після чого платформа самостійно виконує завдання і повертається в точку посадки без постійного ручного управління.

Доступність і вартість

Saker Hunter уже доступний для попереднього замовлення на державному маркетплейсі Brave1.

Один дрон коштує 336 тис. грн, а авіаційний комплекс із додатковими акумуляторами - близько 1,8 млн грн. У 2025 році в бойових умовах дрон подолав понад 50 тис. км.

Локалізація та підтримка

Рівень локалізації виробництва Saker Hunter становить близько 70%, з планами довести показник до 95% у другому кварталі 2026 року.

Розробка навігаційного модуля Oscar реалізована за підтримки гранту Brave1.

Нагадуємо, що українсько-британська компанія UForce створила новий ударний дрон-камікадзе під назвою "Буча". Дрон оснащений бойовою частиною масою 5,5 кілограма і здатний пролітати до 200 кілометрів.

Зазначимо, що українська компанія ROBONEERS представила вдосконалену версію дистанційно керованого бойового модуля "ШАБЛЯ К-2". Модуль призначений для вогневої підтримки піхоти і нейтралізації противника на коротких дистанціях.

Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
