Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Новый уровень БПЛА: компания Roboneers представила украинский дрон-трансформер Bulldog

04:00 24.03.2026 Вт
2 мин
В настоящее время дрон проходит этап тестирования, но его эффективность уже подтвердждена
aimg Никончук Анастасия
Фото: дрон (GettyImages)

В компании Roboneers сообщили, что фирма разработала новый дрон-трансформер Bulldog, который одновременно может выполнять функции ретранслятора связи и доставлять полезное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.

Многофункциональные возможности дрона Bulldog

Украинский беспилотник Bulldog сочетает в себе сразу несколько функций. Как ретранслятор, он обеспечивает стабильный радиоканал между наземными и воздушными объектами даже в плотной городской застройке и сложном рельефе, что позволяет поддерживать непрерывную связь в условиях боевых действий.

Помимо этого, дрон способен выполнять роль «бомбера» — доставлять и сбрасывать полезное навантажение по заданным целям, расширяя возможности применения комплекса в тактических операциях.

Технические характеристики дрона Bulldog

Bulldog оборудован защищенным каналом управления и способен работать в условиях ограниченной видимости, потери GPS, высокой влажности, пыли, а также ночью. На данный момент дрон находится на стадии тестирования.

Ключевые характеристики:

  • Дальность полета — до 20 км
  • Тактический радиус — до 10 км
  • Полезная нагрузка — до 10 кг
  • Крейсерская скорость — 12–15 м/с
  • Время нахождения в воздухе — до 70 минут без нагрузки

Новый дрон Bulldog обещает значительно усилить возможности украинских сил в сфере связи, разведки и доставки боевой нагрузки, сочетая надежность и универсальность в одном аппарате.

Напоминаем, что генеральный директор компании Twist Robotics заявил, что фирма разработала многофункциональный беспилотный самолет Saker Hunter, предназначенный для проведения разведывательных операций, транспортно-ударных миссий и использования в качестве платформы для FPV-дронов.

Отметим, что украинская компания ROBONEERS представила модернизированную версию дистанционно управляемого боевого модуля "ШАБЛЯ К-2".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
