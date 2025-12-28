UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Новий рік зі снігом і морозами: детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні кінець грудня та початок січня принесуть снігопади майже по всій країні та сильні морози, особливо на північному сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 29 грудня, у більшості регіонів України переважатиме сніжна погода. Однак на заході очікується хмарність

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -1 до -4 градусів;
  • у східних областях - від -2 до -4 градусів;
  • у центральних областях - від +1 до -4 градусів;
  • у південних областях - від +3 до -4 градусів;
  • у західних областях - від - до -4 градусів.

У вівторок, 30 грудня, сніжитиме вже по всії території України. Найтепліше буде у південних регіонах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -1 до  -4 градусів;
  • у східних областях - від -2 до -5 градусів;
  • у центральних областях - від 0 до -4 градусів;
  • у південних областях - від +2 до -5 градусів;
  • у західних областях - від -2 до -4 градусів.

У середу, 31 грудня, снігопади прогнозуються у західних, центральних, північних та східних областях. А ось на півдні буде сонячно. Водночас, майже по всій території країни прогнозується значне похолодання.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -3 до -9 градусів;
  • у східних областях - від -4 до -9 градусів;
  • у центральних областях - від -3 до -7 градусів;
  • у південних областях - від +1 до -6 градусів;
  • у західних областях - від -3 до -7 градусів.

Новий рік в Україні почнеться снігопадами у всіх регіонах. У четвер, 1 січня, за картами синоптиків можливе ще більше похолодання. 

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -2 до -13 градусів;
  • у східних областях - від -6 до -16 градусів;
  • у центральних областях - від -3 до -11 градусів;
  • у південних областях - від -1 до -9 градусів;
  • у західних областях - від -1 до -14 градусів.

У п'ятницю, 2 січня, у більшості областей прогнозуються снігопади, подекуди моливий мокрий сніг з дощем. Найбільші морози очікуються на північному сході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -1 до -13 градусів;
  • у східних областях - від -4 до -15 градусів;
  • у центральних областях - від 0 до -11 градусів;
  • у південних областях - від +1 до -9 градусів;
  • у західних областях - від +2 до -14 градусів.

Нагадаємо, 26 грудня майже всю територію України засипало снігом, тож комунальні служби перейшли на посилений режим роботи. Соцмережі заполонили фото й відео міст, укритих білим сніговим покривом.

Водночас синоптики оприлюднили прогноз на вихідні та найближчі дні, зазначивши, що справжні зимові морози варто очікувати вже на Новий рік.

ГідрометцентрПогода в УкраїніСнігопадНовий рік