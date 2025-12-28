Новий рік зі снігом і морозами: детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

У понеділок, 29 грудня, у більшості регіонів України переважатиме сніжна погода. Однак на заході очікується хмарність

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -1 до -4 градусів;

у східних областях - від -2 до -4 градусів;

у центральних областях - від +1 до -4 градусів;

у південних областях - від +3 до -4 градусів;

у західних областях - від - до -4 градусів.

У вівторок, 30 грудня, сніжитиме вже по всії території України. Найтепліше буде у південних регіонах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -1 до -4 градусів;

у східних областях - від -2 до -5 градусів;

у центральних областях - від 0 до -4 градусів;

у південних областях - від +2 до -5 градусів;

у західних областях - від -2 до -4 градусів.

У середу, 31 грудня, снігопади прогнозуються у західних, центральних, північних та східних областях. А ось на півдні буде сонячно. Водночас, майже по всій території країни прогнозується значне похолодання.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -3 до -9 градусів;

у східних областях - від -4 до -9 градусів;

у центральних областях - від -3 до -7 градусів;

у південних областях - від +1 до -6 градусів;

у західних областях - від -3 до -7 градусів.

Новий рік в Україні почнеться снігопадами у всіх регіонах. У четвер, 1 січня, за картами синоптиків можливе ще більше похолодання.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -2 до -13 градусів;

у східних областях - від -6 до -16 градусів;

у центральних областях - від -3 до -11 градусів;

у південних областях - від -1 до -9 градусів;

у західних областях - від -1 до -14 градусів.

У п'ятницю, 2 січня, у більшості областей прогнозуються снігопади, подекуди моливий мокрий сніг з дощем. Найбільші морози очікуються на північному сході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: