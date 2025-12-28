Новий рік зі снігом і морозами: детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

В Україні кінець грудня та початок січня принесуть снігопади майже по всій країні та сильні морози, особливо на північному сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 29 грудня, у більшості регіонів України переважатиме сніжна погода. Однак на заході очікується хмарність
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 30 грудня, сніжитиме вже по всії території України. Найтепліше буде у південних регіонах.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 31 грудня, снігопади прогнозуються у західних, центральних, північних та східних областях. А ось на півдні буде сонячно. Водночас, майже по всій території країни прогнозується значне похолодання.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Новий рік в Україні почнеться снігопадами у всіх регіонах. У четвер, 1 січня, за картами синоптиків можливе ще більше похолодання.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 2 січня, у більшості областей прогнозуються снігопади, подекуди моливий мокрий сніг з дощем. Найбільші морози очікуються на північному сході.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Нагадаємо, 26 грудня майже всю територію України засипало снігом, тож комунальні служби перейшли на посилений режим роботи. Соцмережі заполонили фото й відео міст, укритих білим сніговим покривом.
Водночас синоптики оприлюднили прогноз на вихідні та найближчі дні, зазначивши, що справжні зимові морози варто очікувати вже на Новий рік.