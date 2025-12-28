Новый год со снегом и морозами: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В Украине конец декабря и начало января принесут снегопады почти по всей стране и сильные морозы, особенно на северо-востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 29 декабря, в большинстве регионов Украины будет преобладать снежная погода. Однако на западе ожидается облачность
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 30 декабря, будет снежить уже по всей территории Украины. Теплее всего будет в южных регионах.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 31 декабря, снегопады прогнозируются в западных, центральных, северных и восточных областях. А вот на юге будет солнечно. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется значительное похолодание.
Столбики термометров днем покажут:
Новый год в Украине начнется снегопадами во всех регионах. В четверг, 1 января, по картам синоптиков возможно еще большее похолодание.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 2 января, в большинстве областей прогнозируются снегопады, местами мокрый мокрый снег с дождем. Наибольшие морозы ожидаются на северо-востоке.
Столбики термометров днем покажут:
Напомним, 26 декабря почти всю территорию Украины засыпало снегом, поэтому коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Соцсети заполонили фото и видео городов, покрытых белым снежным покровом.
В то же время синоптики обнародовали прогноз на выходные и ближайшие дни, отметив, что настоящие зимние морозы стоит ожидать уже на Новый год.