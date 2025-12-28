Новый год со снегом и морозами: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В понедельник, 29 декабря, в большинстве регионов Украины будет преобладать снежная погода. Однако на западе ожидается облачность

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -1 до -4 градусов;

в восточных областях - от -2 до -4 градусов;

в центральных областях - от +1 до -4 градусов;

в южных областях - от +3 до -4 градусов;

в западных областях - от - до -4 градусов.

Во вторник, 30 декабря, будет снежить уже по всей территории Украины. Теплее всего будет в южных регионах.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -1 до -4 градусов;

в восточных областях - от -2 до -5 градусов;

в центральных областях - от 0 до -4 градусов;

в южных областях - от +2 до -5 градусов;

в западных областях - от -2 до -4 градусов.

В среду, 31 декабря, снегопады прогнозируются в западных, центральных, северных и восточных областях. А вот на юге будет солнечно. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется значительное похолодание.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -3 до -9 градусов;

в восточных областях - от -4 до -9 градусов;

в центральных областях - от -3 до -7 градусов;

в южных областях - от +1 до -6 градусов;

в западных областях - от -3 до -7 градусов.

Новый год в Украине начнется снегопадами во всех регионах. В четверг, 1 января, по картам синоптиков возможно еще большее похолодание.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -2 до -13 градусов;

в восточных областях - от -6 до -16 градусов;

в центральных областях - от -3 до -11 градусов;

в южных областях - от -1 до -9 градусов;

в западных областях - от -1 до -14 градусов.

В пятницу, 2 января, в большинстве областей прогнозируются снегопады, местами мокрый мокрый снег с дождем. Наибольшие морозы ожидаются на северо-востоке.

Столбики термометров днем покажут: