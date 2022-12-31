Новий рік та Різдво: чи будуть в Україні додаткові вихідні

Прийнятий Верховною Радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією.

Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня наступного після святкового чи неробочого. Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2022 році".

У мирний час в Україні мало бути додаткові вихідні на новорічні свята:

понеділок, 2 січня (перенесення вихідного з неділі, 1 грудня, Новий рік)

понеділок, 9 січня (перенесення вихідного з суботи, 7 січня, Різдво)

Нагадаємо, оновленим новим законом щодо оптимізації трудових відносин, ухваленим в липні, передбачено, що робота у вихідний день оплачується у подвійному розмірі.