Новый год и Рождество: будут ли в Украине дополнительные выходные

Принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией.

Законом отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня после праздничного или нерабочего. Кроме того, не будет действовать распоряжение Кабмина "О переносе рабочих дней в 2022 году ".

В мирное время в Украине должны были быть дополнительные выходные на новогодние праздники:

понедельник, 2 января (перенос выходного с воскресенья, 1 декабря, Новый год)

понедельник, 9 января (перенос выходного с субботы, 7 января, Рождество)

Напомним, обновленный новый закон об оптимизации трудовых отношений, принятый в июле, предусматривает, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере.