Новий рекорд швидкості БПЛА: дрон Blackbird вперше розігнався до 685 км/год

Секретна конструкція

Автори проєкту Ейдан Келлі та Бен Біггс збільшили максимальну швидкість апарата майже на 80 км/год у порівнянні з аналогами минулого покоління.

Ключове рішення полягало у повній переробці пропелерів. Інженери виготовили на замовлення карбонові ротори з високим кроком і характерною зубчастою передньою кромкою.

Розробники пояснили: така конструкція змушує повітряний потік рухатися безпосередньо вздовж лопаті, тим самим мінімізуючи лобовий опір, який у стандартних гвинтах зміщує повітря вбік.

Водночас система має вагомий недолік: на низьких обертах ефективність суттєво падає. Це створює екстремальне навантаження на блоки живлення під час зльоту пристрою.

Рекордні показники та результати заїздів

Випробування проходили за сильного вітру (від 34 до 60 км/год), тому команді довелося здійснити серію запусків у протилежних напрямках для обчислення середнього об'єктивного результату:

Під час першого польоту за вітром Blackbird зафіксував пікову швидкість 730 км/год.

У зворотному напрямку, долаючи зустрічний опір, дрон розігнався до 640 км/год.

Середній заліковий показник склав 685 км/год.

Результат наразі вважається неофіційним, оскільки на майданчику не було сертифікованого спостерігача Книги рекордів Гіннеса.

Зазначимо, що офіційний чинний титул наразі належить розробникам із ПАР Майку та Люку Беллам із показником 657,59 км/год.

Екстремальні навантаження та доступність технології

Для досягнення таких швидкостей електрична система безпілотника утримувала струм силою 400 ампер протягом 10 секунд. Це призвело до сильного перегріву, через що акумулятори після приземлення почали диміти.

Додаткових пошкоджень апарат зазнав під час фінальної жорсткої посадки, проте конструкція залишилася придатною для ремонту.

Розробники вже анонсували, що не планують приховувати технологію і найближчим часом відкриють передзамовлення на детальні цифрові креслення Blackbird на своєму сайті.

За словами авторів, більшість елементів корпусу адаптована для друку на звичайних FDM 3D-принтерах. Складніші компоненти, зокрема кастомні друковані плати та кузовне вуглеволокно, користувачі зможуть замовити у профільних постачальників.

Експерти очікують, що вдала ідея із зубчастими гвинтами згодом може бути запозичена виробниками комерційних і військових БПЛА.