Новый рекорд скорости БПЛА: дрон Blackbird впервые разогнался до 685 км/ч

Секретная конструкция

Авторы проекта Эйдан Келли и Бен Биггс увеличили максимальную скорость аппарата почти на 80 км/ч по сравнению с аналогами прошлого поколения.

Ключевое решение заключалось в полной переработке пропеллеров. Инженеры изготовили на заказ карбоновые роторы с высоким шагом и характерной зубчатой передней кромкой.

Разработчики объяснили: такая конструкция заставляет воздушный поток двигаться непосредственно вдоль лопасти, тем самым минимизируя лобовое сопротивление, которое в стандартных винтах смещает воздух в сторону.

В то же время система имеет весомый недостаток: на низких оборотах эффективность существенно падает. Это создает экстремальную нагрузку на блоки питания во время взлета устройства.

Рекордные показатели и результаты заездов

Испытания проходили при сильном ветре (от 34 до 60 км/ч), поэтому команде пришлось осуществить серию запусков в противоположных направлениях для вычисления среднего объективного результата:

Во время первого полета по ветру Blackbird зафиксировал пиковую скорость 730 км/ч.

В обратном направлении, преодолевая встречное сопротивление, дрон разогнался до 640 км/ч.

Средний зачетный показатель составил 685 км/ч.

Результат пока считается неофициальным, поскольку на площадке не было сертифицированного наблюдателя Книги рекордов Гиннеса.

Отметим, что официальный действующий титул пока принадлежит разработчикам из ЮАР Майку и Люку Беллам с показателем 657,59 км/ч.

Экстремальные нагрузки и доступность технологии

Для достижения таких скоростей электрическая система беспилотника удерживала ток силой 400 ампер в течение 10 секунд. Это привело к сильному перегреву, из-за чего аккумуляторы после приземления начали дымиться.

Дополнительные повреждения аппарат получил во время финальной жесткой посадки, однако конструкция осталась пригодной для ремонта.

Разработчики уже анонсировали, что не планируют скрывать технологию и в ближайшее время откроют предзаказ на детальные цифровые чертежи Blackbird на своем сайте.

По словам авторов, большинство элементов корпуса адаптировано для печати на обычных FDM 3D-принтерах. Более сложные компоненты, в частности кастомные печатные платы и кузовное углеволокно, пользователи смогут заказать у профильных поставщиков.

Эксперты ожидают, что удачная идея с зубчатыми винтами впоследствии может быть позаимствована производителями коммерческих и военных БПЛА.