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Дешевий конкурент DJI може відлітати на 16 км від оператора: що відомо про новий дрон

16:13 03.06.2026 Ср
2 хв
Квадрокоптер має просунуту матрицю, виняткову автономність та пульт із вбудованим дисплеєм
aimg Ольга Завада
Дешевий конкурент DJI може відлітати на 16 км від оператора: що відомо про новий дрон Potensic Atom 3 отримав посилений акумулятор (фото: Potensic)
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Компанія Potensic офіційно представила дрон Atom 3, який замінить у лінійці попередню версію Atom 2. Апарат розроблено з розрахунком на підвищення якості зйомки та збільшення радіуса дії. Технічні характеристики пристрою дозволяють йому конкурувати з аналогами від лідера сегмента - компанії DJI.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Potensic.

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Характеристики камери та режими зйомки

Головною зміною у Potensic Atom 3 є встановлення більшого сенсора розміром 1/1.3 дюйма. Площа матриці дозволяє захоплювати більше світла, що покращує чіткість кадрів під час зйомки у складних умовах освітлення або у сутінках.

Камера підтримує запис відео у роздільній здатності 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду. Для роботи у темний час доби передбачено окремий нічний режим (4K при 30 к/с) із розширеним динамічним діапазоном. Максимальна роздільна здатність фотографій - 50 Мп.

Конструкція не передбачає оптичного масштабування, проте реалізовано 4-кратний цифровий зум і роботу без втрати якості у форматі 2х при роздільній здатності 4K.

Пристрій підтримує функцію уповільненої зйомки (slow-motion) та автоматичне відстеження об'єкта - це дозволяє дрону слідувати за користувачем під час бігу чи руху по пересіченій місцевості.

Дальність польоту та пульт керування

Модернізована система передачі сигналу забезпечує стабільний зв'язок на відстані близько 16 кілометрів. У стандартну комплектацію входить фірмовий пульт дистанційного керування із вбудованим екраном. Це дозволяє оператору відмовитися від обов'язкового підключення смартфона для моніторингу польоту.

Додатково передбачено встановлення знімного 4G-модуля для підтримки зв'язку через мережі стільникових операторів у разі втрати стандартного радіосигналу.

Дешевий конкурент DJI може відлітати на 16 км від оператора: що відомо про новий дрон4G-модуль дозволятиме тримати контакт з дроном на довгих відстанях (фото: Potensic)

Автономність та обмеження по вазі

Тривалість польоту залежить від обраного типу акумулятора:

  • Зі стандартною батареєю дрон працює до 40 хвилин.
  • З посиленим акумулятором підвищеної ємності час автономної роботи зростає до 50 minutes.

При використанні посиленої батареї або зовнішнього 4G-модуля загальна маса пристрою трохи перевищує 250 грамів.

На внутрішньому ринку Китаю вартість Potensic Atom 3 становить 350 доларів. Очікується подальший глобальний реліз моделі, проте на міжнародному ринку роздрібна ціна буде вищою.

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