Новий рекорд повітряного терору РФ: скільки дронів і ракет запустили по Україні цієї ночі

Масовані обстріли України за останні три дні

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.

Також у ніч на 25 травня росіяни атакували 13 областей України. Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.

Детально про наслідки масованої атаки у ніч на 26 травня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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