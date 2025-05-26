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Новий рекорд повітряного терору РФ: скільки дронів і ракет запустили по Україні цієї ночі

Ілюстративне фото: Росія атакувала україну 26 травня рекордною кількістю дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у ніч на 26 травня запустила по території України рекордну кількість ударних дронів та крилаті ракети. Українська ППО збила значну частину ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 травня, з 20:15 25 травня, противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу противника.

Було застосовано:

  • 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область);
  • 355 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони було запущено з напрямків:

  • Брянськ;
  • Міллерово;
  • Курськ;
  • Орел;
  • Шаталово;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • мис Чауда, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 11:00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

Зазначається, що 233 - збито вогневими засобами ураження, 55 - локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.

Масовані обстріли України за останні три дні

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.

Також у ніч на 25 травня росіяни атакували 13 областей України. Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.

Детально про наслідки масованої атаки у ніч на 26 травня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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