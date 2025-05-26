Новый рекорд воздушного террора РФ: сколько дронов и ракет запустили по Украине этой ночью

Массированные обстрелы Украины за последние три дня

Напомним, в ночь на 24 мая, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов.

Также в ночь на 25 мая россияне атаковали 13 областей Украины. Тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.

Подробно о последствиях массированной атаки в ночь на 26 мая - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.