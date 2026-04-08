Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Новий рекорд у небі: дрони-перехоплювачі України подвоїли ефективність у березні

21:09 08.04.2026 Ср
3 хв
Скільки ворожих цілей збили українські перехоплювачі минулого місяця?
aimg Марія Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що у березні українські дрони-перехоплювачі знищили рекордні понад 33 тисячі ворожих безпілотників різних типів. За його словами, це удвічі більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Федорова у Telegram.

Читайте також: Паліса розкрив перевагу України над РФ в ударних дронах

"Дрони-перехоплювачі - українська інновація, яка вже стала ключовою частиною нашої ППО. Лише в березні перехоплювачі збили понад 33 тисячі ворожих БПЛА різного типу, зокрема "Шахеди", "Гербери", "Молнії", Zala, "Орлани" та інші. Це вдвічі більше, ніж минулого місяця", - наголосив Федоров.

За його словами, одним із головних викликів нині є реактивні "Шахеди". За його словами, ворог масштабує їх застосування, швидкість таких цілей зростає, а перехоплення стає складнішим.

Саме тому, як пояснив міністр, держава разом із виробниками аналізує продукти та їх готовність, визначає вузькі місця і синхронізує дії для швидкого масштабування нових технологій.

Зокрема, за дорученням Зеленського обговорювали контрактування на 2026 рік, підготовку пілотів, полігони для випробувань, дефіцит наземних станцій, експорт і нові критерії оцінки ефективності в Армії дронів.

Окремо Федоров повідомив, що нещодавно Brave1 підтримав 12 технологій у межах спільної з ЄС грантової програми EU4UA Defence Tech. У її межах компанії отримають до 150 тисяч євро на розробку швидкісних перехоплювачів, здатних розвивати швидкість понад 450 км/год, а також сучасних систем протидії повітряним цілям.

За словами міністра, для розвитку ринку перехоплювачів уже запровадили низку системних рішень:

  • запустили унікальну модель винагородження компаній за перехоплення шахедів. Саме в межах цього експерименту вперше збито шахед дроном-перехоплювачем;

  • з 2024 року Brave1 видав понад 40 грантів виробникам; сьогодні в кластері близько 100 виробників дронів-перехоплювачів;

  • запустили Brave1 Dataroom - платформу для тренування та валідацій моделей штучного інтелекту. Наразі понад 30 компаній тестують, валідують та тренують 50+ моделей ШІ для виявлення й перехоплення повітряних цілей у різну пору дня та в різних погодних умовах.

Під час зустрічі з виробниками Федоров поставив їм два головні завдання: розробити й масштабувати реактивні дрони-перехоплювачі для протидії реактивним "Шахедам", а також створити альтернативні системи донаведення для роботи в складних метеоумовах.

"Держава на умовах прозорого ринку готова швидко купувати нові технології у виробників, які ефективно виконають ці завдання та захистять українське небо", - наголосив міністр оборони України.

Нагадаємо, Росія останнім часом змінила тактику застосування "Шахедів" - тепер вони часто летять на гранично малих висотах, ускладнюючи виявлення та перехоплення.

У відповідь Україна адаптує систему протидії, а ключову роль у захисті неба дедалі частіше відіграють дрони-перехоплювачі, спеціально розроблені для знищення ворожих цілей у повітрі.

Водночас ЗСУ вже фіксували й реактивні безпілотники зі швидкістю 400-500 км/год, а також атаки "зграями", що додатково ускладнює роботу ППО. Україна збиває їх ракетами AIM і не тільки.

