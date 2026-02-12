Новий рекорд. Дрони СБУ вдарили по важливому для російської армії НПЗ

Українські безпілотники атакували Ухтинський НПЗ на півночі Росії, який поставляє нафтопродукти для армії ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ та джерела у СБУ.
"Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у Республіці Комі за 1750 кілометрів від нашого кордону", - зазначили у СБУ.
Удар по Ухтинському НПЗ – це новий рекорд дальності ураження для безпілотників українського виробництва.
Після влучань на нафтопереробному заводі розпочалась пожежа та сильне задимлення. Попередньо пошкоджень зазнала атмосферно-вакуумна трубчаста установка та установка вісбрекінгу.
Основна мета установки вісбрекінгу – знизити в'язкість сировини для отримання товарного мазуту та додаткових легких фракцій. Разом вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництво товарного мазуту, бензину і газойлю.
Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ "Лукойл" і щороку переробляє близько 4,2 млн тон нафти. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 12 лютого, у російській Ухті, що в республіці Комі, зранку під атакою дронів був НПЗ "Лукойл". У місті пролунало кілька вибухів, виникла пожежа.
Також в ніч проти 11 лютого Сили оборони завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу в Росії. Крім того, було здійснено серію атак на військові об’єкти противника на тимчасово окупованих територіях.
Раніше ми також повідомляли, що в ніч на 26 січня українські військові вдарили по інфраструктурі НПЗ у Слов’янську-на-Кубані – підприємству з потенційною річною потужністю переробки до 4 млн тонн нафти.
Окрім цього, в ніч на 1 січня Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що було зафіксовано влучання дронів по цілях, після чого спалахнула пожежа.