Новий раунд ударів Ізраїлю по Ірану: чи схвалять США

Президент США Дональд Трамп може підтримати Ізраїль, якщо буде ухвалено рішення завдати повторного удару по Ірану, якщо Тегеран спробує відновити свою ядерну програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами двох обізнаних джерел, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу хоче досягти порозуміння з американським лідером щодо майбутніх переговорів щодо ядерної угоди з Іраном, а також з приводу можливих сценаріїв, згідно з якими знадобляться нові удари по Ісламській Республіці.

Раніше радник Нетаньяху Рон Дермер провів зустріч із високопоставленими представниками адміністрації Трампа, після якої, як зазначають джерела, у нього склалося враження, що Білий дім підтримає Ізраїль у питанні нанесення нових ударів по Ірану за певних обставин.

Як зазначають джерела, одним зі сценаріїв для подальших ударів може стати спроба Ірану вивезти високозбагачений уран із пошкоджених об'єктів у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Другим варіантом - відновлення іранцями збагачення урану в рамках ядерної програми.

У виданні зазначили, що одним із ключових питань, які обговорював Дермер із високопосадовцями, був іранський запас високозбагаченого урану.