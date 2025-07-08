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Новий раунд ударів Ізраїлю по Ірану: чи схвалять США

Вівторок 08 липня 2025 01:22
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Новий раунд ударів Ізраїлю по Ірану: чи схвалять США Фото: США можуть дати "добро" на нові удари по Ірану (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Президент США Дональд Трамп може підтримати Ізраїль, якщо буде ухвалено рішення завдати повторного удару по Ірану, якщо Тегеран спробує відновити свою ядерну програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами двох обізнаних джерел, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу хоче досягти порозуміння з американським лідером щодо майбутніх переговорів щодо ядерної угоди з Іраном, а також з приводу можливих сценаріїв, згідно з якими знадобляться нові удари по Ісламській Республіці.

Раніше радник Нетаньяху Рон Дермер провів зустріч із високопоставленими представниками адміністрації Трампа, після якої, як зазначають джерела, у нього склалося враження, що Білий дім підтримає Ізраїль у питанні нанесення нових ударів по Ірану за певних обставин.

Як зазначають джерела, одним зі сценаріїв для подальших ударів може стати спроба Ірану вивезти високозбагачений уран із пошкоджених об'єктів у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Другим варіантом - відновлення іранцями збагачення урану в рамках ядерної програми.

У виданні зазначили, що одним із ключових питань, які обговорював Дермер із високопосадовцями, був іранський запас високозбагаченого урану.

Удари Ізраїлю по Ірану

Ізраїль 13 червня розпочав операцію проти іранських військових і ядерних об'єктів.

США вступили в 12-ту війну 22 червня, завдавши удару по ядерних об'єктах Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Після цього президент США Дональд Трамп оголосив про перемир'я. Трамп вважає, що війна вже завершилася і бойові дії не триватимуть.

Раніше посол Ізраїлю Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль домігся майже всіх цілей в операції. Однак він зазначив, що подальша ескалація конфлікту не пішла б на користь ні Ірану, ні Ізраїлю.

Він заявив, що Тегеран міг зазнати ще більших втрат, а Ізраїль - загрузнути в тривалій війні.

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