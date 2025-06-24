Долар подешевшав після заяви Трампа про припинення вогню в Ірані

Оголошене Дональдом Трампом перемир'я між Ізраїлем та Іраном струснуло валютний ринок і викликало зростання апетиту до ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перемир'я Трампа

Долар США ослаб по відношенню до основних світових валют. Це сталося після того, як Трамп заявив про повне припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

Президент США підтвердив: "перемир'я вже діє" і закликав обидві сторони його дотримуватися. Ізраїль також погодився на припинення вогню.

Слабкість долара і посилення конкурентів

Експерти зазначають, що ринок позитивно реагує на новину. Старший стратег NAB Родріго Катріл підкреслив, що найближчими днями важливими стануть деталі угоди та перспективи довгострокового миру.

Індекс долара, що відображає його вартість до кошика валют, знизився до 98,12 пунктів, продовживши падіння більш ніж на 0,5% напередодні.

Чутливий до ризику австралійський долар виріс на 0,5% до 0,6493 долара, новозеландський долар виріс на 0,55% до 0,6009 долара.

Ізраїльський шекель також різко виріс, підскочивши на 1% щодо долара, досягнувши найвищого рівня з лютого 2023 року.

Євро зміцнився на 0,23 % до 1,1605 долара, фунт стерлінгів - на 0,27 % до 1,3564 долара. Ієна і євро додатково виграють від падіння цін на нафту, оскільки Японія і ЄС залежать від імпорту енергоносіїв.

Позитивний настрій інвесторів позначився і на криптовалютах. Біткойн подорожчав більш ніж на 1 %, досягнувши 105 155 долара. Аналітики зазначають, що ралі в криптовалютах підтверджує зростання інтересу до ризикових активів на тлі надій на деескалацію в регіоні.

Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою, проте заява про перемир'я вже має відчутний вплив на світові ринки. Учасники торгів перемикають увагу з геополітики на монетарну політику ФРС, а апетит до ризику може повернути ринкам позитивний імпульс.