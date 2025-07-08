Новый раунд ударов Израиля по Ирану: одобрят ли США

Президент США Дональд Трамп может поддержать Израиль, если будет принято решение нанести повторный удар по Ирану, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам двух осведомленных источников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет достигнуть взаимопонимания с американским лидером относительно будущих переговоров по поводу ядерной сделки с Ираном, а также по поводу возможных сценариев, согласно которым понадобятся новые удары по Исламской Республике.

Ранее советник Нетаньяху Рон Дермер провел встречу с высокопоставленными представителями администрации Трампа, после которой, как отмечают источники, у него сложилось впечатление, что Белый дом поддержит Израиль в вопросе нанесения новых ударов по Ирану при определенных обстоятельствах.

Как отмечают источники, одним из сценариев для дальнейших ударов может стать попытка Ирана вывезти высокообогащенный уран из поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Вторым вариантом - возобновление иранцами обогащения урана в рамках ядерной программы.

В издании отметили, что одним из ключевых вопросов, которые обсуждал Дермер с высокопоставленными американскими чиновниками, был иранский запас высокообогащенного урана.