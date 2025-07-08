ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новый раунд ударов Израиля по Ирану: одобрят ли США

Вторник 08 июля 2025 01:22
UA EN RU
Новый раунд ударов Израиля по Ирану: одобрят ли США Фото: США могут дать "добро" на новые удары по Ирану (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент США Дональд Трамп может поддержать Израиль, если будет принято решение нанести повторный удар по Ирану, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам двух осведомленных источников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет достигнуть взаимопонимания с американским лидером относительно будущих переговоров по поводу ядерной сделки с Ираном, а также по поводу возможных сценариев, согласно которым понадобятся новые удары по Исламской Республике.

Ранее советник Нетаньяху Рон Дермер провел встречу с высокопоставленными представителями администрации Трампа, после которой, как отмечают источники, у него сложилось впечатление, что Белый дом поддержит Израиль в вопросе нанесения новых ударов по Ирану при определенных обстоятельствах.

Как отмечают источники, одним из сценариев для дальнейших ударов может стать попытка Ирана вывезти высокообогащенный уран из поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Вторым вариантом - возобновление иранцами обогащения урана в рамках ядерной программы.

В издании отметили, что одним из ключевых вопросов, которые обсуждал Дермер с высокопоставленными американскими чиновниками, был иранский запас высокообогащенного урана.

Удары Израиля по Ирану

Израиль 13 июня начал операцию против иранских военных и ядерных объектов.

США вступили в 12-ю войну 22 июня, нанеся удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

После этого президент США Дональд Трамп объявил о перемирии. Трамп считает, что война уже завершилась и боевые действия не будут продолжаться.

Ранее посол Израиля Михаэль Бродский заявил, что Израиль добился почти всех целей в операции. Однако он отметил, что дальнейшая эскалация конфликта не пошла бы на пользу ни Ирану, ни Израилю.

Он заявил, что Тегеран мог понести еще большие потери, а Израиль - погрязнуть в продолжительной войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран
Новости
РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Сумской области: какие последствия
РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Сумской области: какие последствия
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского