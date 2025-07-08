Новый раунд ударов Израиля по Ирану: одобрят ли США
Президент США Дональд Трамп может поддержать Израиль, если будет принято решение нанести повторный удар по Ирану, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам двух осведомленных источников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет достигнуть взаимопонимания с американским лидером относительно будущих переговоров по поводу ядерной сделки с Ираном, а также по поводу возможных сценариев, согласно которым понадобятся новые удары по Исламской Республике.
Ранее советник Нетаньяху Рон Дермер провел встречу с высокопоставленными представителями администрации Трампа, после которой, как отмечают источники, у него сложилось впечатление, что Белый дом поддержит Израиль в вопросе нанесения новых ударов по Ирану при определенных обстоятельствах.
Как отмечают источники, одним из сценариев для дальнейших ударов может стать попытка Ирана вывезти высокообогащенный уран из поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Вторым вариантом - возобновление иранцами обогащения урана в рамках ядерной программы.
В издании отметили, что одним из ключевых вопросов, которые обсуждал Дермер с высокопоставленными американскими чиновниками, был иранский запас высокообогащенного урана.
Удары Израиля по Ирану
Израиль 13 июня начал операцию против иранских военных и ядерных объектов.
США вступили в 12-ю войну 22 июня, нанеся удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
После этого президент США Дональд Трамп объявил о перемирии. Трамп считает, что война уже завершилась и боевые действия не будут продолжаться.
Ранее посол Израиля Михаэль Бродский заявил, что Израиль добился почти всех целей в операции. Однако он отметил, что дальнейшая эскалация конфликта не пошла бы на пользу ни Ирану, ни Израилю.
Он заявил, что Тегеран мог понести еще большие потери, а Израиль - погрязнуть в продолжительной войне.
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