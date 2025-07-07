Ізраїль домігся майже всіх цілей в операції проти Ірану, - посол Бродський
Подальша ескалація конфлікту не пішла б на користь ані Ірану, ані Ізраїлю. Іран міг зазнати ще більших втрат, а Ізраїль - загрузнути в тривалій війні, в якій він не зацікавлений.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
"За 12 днів ми досягли майже всіх цілей, які ми перед собою поставили. З нашої точки зору, не було сенсу продовжувати цю військову операцію", - підкреслив дипломат.
За його словами, ізраїльська сторона сподівається, що Іран засвоїть урок і не буде прагнути до створення ядерної зброї.
"Адже це і було однією з цілей нашої операції проти Ірану - запобігти створенню ним ядерної зброї. Нам вдалося відсунути цю можливість принаймні на кілька років", - упевнений Бродський.
Як звернув увагу посол, за оцінками всіх військових експертів, "Ізраїль здобув однозначну перемогу, провівши дуже вражаючу військову операцію".
"Ізраїль зумів усього за 12 днів завдати істотної шкоди іранській ядерній і ракетній програмі, знищити керівництво іранської армії, Корпусу вартових ісламської революції, а також ліквідувати тих вчених, які займалися ядерними розробками та створювали ядерну бомбу з метою знищення Ізраїлю і загрози всьому світу", - зазначив він.
12-денна війна
Ізраїль 13 червня розпочав повітряну операцію проти іранських військових і ядерних об'єктів. Кампанія супроводжувалася масованими ударами дронів і ракет - до 12 видів зброї застосовували в ці 12 днів.
США вступили у війну 22 червня, завдавши удару по ядерних об'єктах Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Після цього президент США Дональд Трамп оголосив про перемир'я. Трамп вважає, що війна вже завершилася і бойові дії не триватимуть.
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