Новий "Рамштайн" і анонс великого обміну полоненими України та РФ: новини за 4 червня

У штаб-квартирі НАТО відбулося нове засідання у форматі "Рамштайн". Тим часом президент України Володимир Зеленський анонсував великий обмін полоненими з Росією.

Детальніше про те, що сталося в середу, 4 червня, - в матеріалі РБК-Україна .

Рекордна допомога після "Рамштайну": що пообіцяли Україні союзники

28-ме засідання у форматі "Рамштайн" принесло Україні безпрецедентну військову підтримку з боку союзників.

Зокрема міністр Міноборони Рустем Умєров зазначив, що Україна має значні результати. За його даними, у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.

Зеленський анонсував великий обмін полоненими у вихідні

Цими вихідними Україна може здійснити два обміни полоненими з Росією. Але конкретні списки від Москви Київ досі не отримав, розповів президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні наші групи провели консультації щодо обміну. Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні зможе передати - у суботу та неділю - 500 осіб, наших військових, з тієї 1000+, про яку ми домовилися", - повідомив президент.

ГУР атакувало ресурси КБ "Туполєва": отримано секретні дані про стратегічну авіацію РФ

Українські кіберфахівці отримали доступ до критично важливої інформації одного з ключових підприємств російської "оборонки" конструкторського бюро "Туполєв", повідомили джерела РБК-Україна.

За їхніми даними, операцію провели кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони.

Росія хоче перекинути в Придністров'я 10 тисяч солдатів, - прем'єр Молдови

Росія планує значно збільшити кількість своїх солдатів у Придністров'ї. Але поки перекинути туди їх агресор не може, розповів прем'єр Молдови Дорін Речан.

За словами Речана, Росія намагається втрутитися в майбутні парламентські вибори в Молдові, які відбудуться у вересні, сподіваючись, що дружніший майбутній уряд дасть їй змогу розмістити там більше солдатів.

РФ вдарила по навчальному центру Сухопутних військ на Полтавщині: перші деталі

Російська армія вдень середи, 4 червня, завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ у Полтавській області.

Завдяки розосередженню, укриттям і дотриманню протоколів під час тривоги вдалося зберегти життя військових, які проходили навчання на полігоні.