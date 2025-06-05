Новый "Рамштайн" и анонс большого обмена пленными Украины и РФ: новости за 4 июня

В штаб-квартире НАТО прошло новое заседание в формате "Рамштайн". Тем временем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал большой обмен пленными с Россией.

Детальнее о том, что произошло в среду, 4 июня, - в материале РБК-Украина .

Рекордная помощь после "Рамштайна": что пообещали Украине союзники

28-е заседание в формате "Рамштайн" принесло Украине беспрецедентную военную поддержку со стороны союзников.

В частности министр Минобороны Рустем Умеров отметил, что Украина имеет значительные результаты. По его данным, в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны.

Зеленский анонсировал большой обмен пленными в выходные

В эти выходные Украина может осуществить два обмена пленными с Россией. Но конкретные списки от Москвы Киев до сих пор не получил, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня наши группы провели консультации по обмену. Российская сторона передала информацию, что на эти выходные сможет передать - в субботу и воскресенье - 500 человек, наших военных, из той 1000+, о которой мы договорились", - сообщил президент.

ГУР атаковало ресурсы КБ "Туполева": получены секретные данные о стратегической авиации РФ

Украинские киберспециалисты получили доступ к критически важной информации одного из ключевых предприятий российской "оборонки" конструкторского бюро "Туполев", сообщили источники РБК-Украина.

По их данным, операцию провели киберподразделения Главного управления разведки Минобороны.

Россия хочет перебросить в Приднестровье 10 тысяч солдат, - премьер Молдовы

Россия планирует значительно увеличить количество своих солдат в Приднестровье. Но пока перебросить туда их агрессор не может, рассказал премьер Молдовы Дорин Речан.

По словам Речана, Россия пытается вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдове, которые пройдут в сентябре, в надежде, что более дружественное будущее правительство позволит ей разместить там больше солдат.

РФ ударила по учебному центру Сухопутных войск на Полтавщине: первые детали

Российская армия днем среды, 4 июня, нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск в Полтавской области.

Благодаря рассредоточению, укрытиям и соблюдению протоколов во время тревоги удалось сохранить жизни военных, которые проходили обучение на полигоне.