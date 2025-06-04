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ГУР атакувало ресурси КБ "Туполєва": отримано секретні дані про стратегічну авіацію РФ

Середа 04 червня 2025 13:25
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ГУР атакувало ресурси КБ "Туполєва": отримано секретні дані про стратегічну авіацію РФ Фото: ГУР отримав доступ до переписки та документів “Туполєва (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлія Акимова

Українські кіберфахівці здобули доступ до критично важливої інформації одного з ключових підприємств російської "оборонки" конструкторського бюро "Туполєв".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел РБК-Україна, операцію провели кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони.

Внаслідок зламу було отримано понад 4,4 ГБ закритої інформації, яка охоплює службову переписку керівництва компанії, персональні дані співробітників, резюме інженерів, документи про закупівлі, протоколи закритих нарад тощо.

Крім того, українські фахівці зламали офіційний сайт компанії та розмістили на головній сторінці зображення сови, яка тримає в пазурах російський бомбардувальник.

"Значення отриманих даних важко переоцінити. Тепер не лишилося, фактично, нічого таємного в діяльності КБ "Туполєв" для української розвідки, зокрема ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат вочевидь буде помітним як на землі, так і на небі", - прокоментував підсумки операції співрозмовник у спецслужбі.

Нагадаємо, КБ "Туполєв" з 2022 року перебуває під міжнародними санкціями через пряму участь у військовій агресії Росії проти України.

Саме ця компанія відповідальна за виробництво та обслуговування стратегічних бомбардувальників, які обстрілюють українські міста.

Інші кібератаки ГУР

Нагадаємо, у грудні 2024 року фахівці ГУР Міноборони атакували російський "МТС-Банк". Це призвело до блокування роботи його сервісів, порушення роботи онлайн-додатків, перебоїв у роботі платіжних систем.

Це була не перша кібератака на фінансовий сектор Росії. Так, влітку українська розвідка здійснила масштабну кібератаку на російські банки та урядові ресурси РФ. Атака тривала протягом тижня.

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