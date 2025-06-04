ГУР атакувало ресурси КБ "Туполєва": отримано секретні дані про стратегічну авіацію РФ

Українські кіберфахівці здобули доступ до критично важливої інформації одного з ключових підприємств російської "оборонки" конструкторського бюро "Туполєв".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел РБК-Україна, операцію провели кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони.

Внаслідок зламу було отримано понад 4,4 ГБ закритої інформації, яка охоплює службову переписку керівництва компанії, персональні дані співробітників, резюме інженерів, документи про закупівлі, протоколи закритих нарад тощо.

Крім того, українські фахівці зламали офіційний сайт компанії та розмістили на головній сторінці зображення сови, яка тримає в пазурах російський бомбардувальник.

"Значення отриманих даних важко переоцінити. Тепер не лишилося, фактично, нічого таємного в діяльності КБ "Туполєв" для української розвідки, зокрема ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат вочевидь буде помітним як на землі, так і на небі", - прокоментував підсумки операції співрозмовник у спецслужбі.

Нагадаємо, КБ "Туполєв" з 2022 року перебуває під міжнародними санкціями через пряму участь у військовій агресії Росії проти України.

Саме ця компанія відповідальна за виробництво та обслуговування стратегічних бомбардувальників, які обстрілюють українські міста.