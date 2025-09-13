Новий проект Світового банку: Україна отримає від Японії понад 246 млн доларів

Ключова мета проекту – підтримати зусилля уряду України, спрямовані на створення системи управління інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови.

Планується, що до кінця 2025 року до держбюджету буде залучено 229,7 млн доларів. Частину позики у сумі 16,8 млн доларів спрямують на капіталізацію відсотків з метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України.

Проект SURGE реалізується в Україні з 2024 року. За цей час Світовий банк уклав з Україною угод на 760 млн доларів.

"Співпраця в межах проекту SURGE дозволяє нам не лише ефективніше управляти державними інвестиціями та ресурсами, а й підвищувати фінансову стійкість громад, прозорість використання коштів і довіру платників податків", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.