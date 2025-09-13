RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Новый проект Всемирного банка: Украина получит от Японии более 246 млн долларов

Фото: Украина получит от Японии более 246 млн долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о займе в 246,5 млн долларов. Средства будут привлечены из фонда, поддерживаемого правительством Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Ключевая цель проекта - поддержать усилия правительства Украины, направленные на создание системы управления инвестициями в условиях послевоенного восстановления и реконструкции.

Планируется, что до конца 2025 года в госбюджет будет привлечено 229,7 млн долларов. Часть займа в сумме 16,8 млн долларов направят на капитализацию процентов с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины.

Проект SURGE реализуется в Украине с 2024 года. За это время Всемирный банк заключил с Украиной соглашений на 760 млн долларов.

"Сотрудничество в рамках проекта SURGE позволяет нам не только эффективнее управлять государственными инвестициями и ресурсами, но и повышать финансовую устойчивость общин, прозрачность использования средств и доверие налогоплательщиков", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

 

Помощь Украине от Японии

Ранее сообщалось, что правительство утвердило проект соглашения между Украиной и Японией по привлечению гранта в размере 8,8 млрд японских иен (58 млн долларов). В частности они будут направлены на финансирование проектов восстановления.

Кроме того, Япония выделила Украине финансовую помощь на более 3 млрд долларов в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

Также Япония ранее присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей, которых депортировала Россия. Инициативу начали Украина и Канада.

Япония