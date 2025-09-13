Новый проект Всемирного банка: Украина получит от Японии более 246 млн долларов

Ключевая цель проекта - поддержать усилия правительства Украины, направленные на создание системы управления инвестициями в условиях послевоенного восстановления и реконструкции.

Планируется, что до конца 2025 года в госбюджет будет привлечено 229,7 млн долларов. Часть займа в сумме 16,8 млн долларов направят на капитализацию процентов с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины.

Проект SURGE реализуется в Украине с 2024 года. За это время Всемирный банк заключил с Украиной соглашений на 760 млн долларов.

"Сотрудничество в рамках проекта SURGE позволяет нам не только эффективнее управлять государственными инвестициями и ресурсами, но и повышать финансовую устойчивость общин, прозрачность использования средств и доверие налогоплательщиков", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.