Новий проект Світового банку: Україна отримає від Японії понад 246 млн доларів

Субота 13 вересня 2025 14:33
UA EN RU
Новий проект Світового банку: Україна отримає від Японії понад 246 млн доларів Фото: Україна отримає від Японії понад 246 млн доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали угоду про позику в 246,5 млн доларів. Кошти будуть залучені з фонду, що підтримується урядом Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Ключова мета проекту – підтримати зусилля уряду України, спрямовані на створення системи управління інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови.

Планується, що до кінця 2025 року до держбюджету буде залучено 229,7 млн доларів. Частину позики у сумі 16,8 млн доларів спрямують на капіталізацію відсотків з метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України.

Проект SURGE реалізується в Україні з 2024 року. За цей час Світовий банк уклав з Україною угод на 760 млн доларів.

"Співпраця в межах проекту SURGE дозволяє нам не лише ефективніше управляти державними інвестиціями та ресурсами, а й підвищувати фінансову стійкість громад, прозорість використання коштів і довіру платників податків", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Допомога Україні від Японії

Раніше повідомлялось, що уряд затвердив проект угоди між Україною та Японією щодо залучення гранту у розмірі 8,8 млрд японських єн (58 млн доларів). Зокрема вони будуть направлені на фінансування проектів відбудови.

Окрім того, Японія виділила Україні фінансову допомогу на понад 3 млрд доларів в рамках кредиту G7, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

Також Японія раніше приєдналася до коаліції з повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Ініціативу започаткували Україна та Канада.

