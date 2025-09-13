ua en ru
Сб, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новый проект Всемирного банка: Украина получит от Японии более 246 млн долларов

Суббота 13 сентября 2025 14:33
UA EN RU
Новый проект Всемирного банка: Украина получит от Японии более 246 млн долларов Фото: Украина получит от Японии более 246 млн долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о займе в 246,5 млн долларов. Средства будут привлечены из фонда, поддерживаемого правительством Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Ключевая цель проекта - поддержать усилия правительства Украины, направленные на создание системы управления инвестициями в условиях послевоенного восстановления и реконструкции.

Планируется, что до конца 2025 года в госбюджет будет привлечено 229,7 млн долларов. Часть займа в сумме 16,8 млн долларов направят на капитализацию процентов с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины.

Проект SURGE реализуется в Украине с 2024 года. За это время Всемирный банк заключил с Украиной соглашений на 760 млн долларов.

"Сотрудничество в рамках проекта SURGE позволяет нам не только эффективнее управлять государственными инвестициями и ресурсами, но и повышать финансовую устойчивость общин, прозрачность использования средств и доверие налогоплательщиков", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Помощь Украине от Японии

Ранее сообщалось, что правительство утвердило проект соглашения между Украиной и Японией по привлечению гранта в размере 8,8 млрд японских иен (58 млн долларов). В частности они будут направлены на финансирование проектов восстановления.

Кроме того, Япония выделила Украине финансовую помощь на более 3 млрд долларов в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

Также Япония ранее присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей, которых депортировала Россия. Инициативу начали Украина и Канада.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония
Новости
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России