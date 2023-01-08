Новий президент Бразилії запровадив режим НС у столиці

Зазначається, що режим НС діятиме до кінця місяця.

Лула да Сілва пообіцяв покарати вандалів, які беруть участь у заворушеннях у столиці.

Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонара увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

1 січня Лула да Сілва втретє став президентом Бразилії. Під час інавгурації поліція затримала чоловіка, який хотів проникнути до будівлі з ножем та вибуховим пристроєм.

Крім того, ми писали, що команда Лули да Сілви подала до суду на колишнього президента Жаїра Болсонара.

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