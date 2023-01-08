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Новый президент Бразилии ввел режим ЧС в столице

Фото: новый президент Бразилии ввел режим ЧС в столице (twitter.com/Pri21ms)
Автор: Артур Родивилов

Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что режим ЧС будет действовать до конца месяца.

Лула да Силва пообещал наказать вандалов, участвующих в беспорядках в столице.

Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

1 января Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии. Во время инаугурации полиция задержала мужчину, который хотел проникнуть в здание с ножом и взрывным устройством.

Кроме того, мы писали, что команда Лулы да Силвы подала в суд на бывшего президента Жаира Болсонара.

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Бразилия