Новий прем'єр Угорщини закликав президента піти у відставку
Новопризначений прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав президента країни піти у відставку. Це сталося одразу ж на першому засіданні нового парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зокрема, сьогодні Петер Мадяр виступив у парламенті і склав присягу як прем'єр-міністр Угорщини. Але за кілька хвилин після початку промови він закликав президента Тамаша Сульока проявити "мужність" і піти у відставку після того, як той, за словами Мадяра, не зміг висловитися проти помилок попереднього уряду.
Угорський прем'єр підкреслив, що ці помилки варіювалися від руйнування демократії до жорсткого поводження з дітьми в державних дитячих будинках.
"Пора піти з гідністю, поки це можливо", - сказав Мадяр, встановивши крайній термін для відставки - 31 травня.
Що передувало
Нагадаємо, у квітні угорська партія "Тиса" здобула переконливу перемогу на виборах, пообіцявши не тільки повалити прем'єра Віктора Орбана, а й демонтувати його режим. За результатами голосування "Тиса" здобула понад дві третини місць у парламенті, необхідних для зміни конституції та усунення від влади прихильників Орбана.
Уже сьогодні 9 травня в Угорщині відбулося перше засідання нового парламенту, на якому депутати більшістю голосів обирали на посаду прем'єра Петера Мадьяра.
Крім того, з призначенням його вже привітав президент Володимир Зеленський, заявивши, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною.