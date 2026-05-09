ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Новый премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку

19:30 09.05.2026 Сб
2 мин
Какой дедлайн Мадьяр установил для президента Венгрии?
aimg Эдуард Ткач
Новый премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку Фото: Петер Мадьяр (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Новоназначенный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны уйти в отставку. Это произошло сразу же на первом заседании нового парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Ультиматумы или диалог? Чего ждать Украине от Петера Мадьяра и новой власти Венгрии

В частности, сегодня Петер Мадьяр выступил в парламенте и принес присягу в качестве премьер-министра Венгрии. Но спустя несколько минут после начала речи он призвал президента Тамаша Сульока проявить "мужество" и уйти в отставку после того, как тот, по словам Мадьяра, не смог высказаться против ошибок предыдущего правительства.

Венгерский премьер подчеркнул, что эти ошибки варьировались от разрушения демократии до жесткого обращения с детьми в государственных детских домах.

"Пора уйти с достоинством, пока это возможно", -сказал Мадьяр, установив крайний срок для отставки - 31 мая.

Что предшествовало

Напомним, в апреля венгерская партия "Тиса" одержала убедительную победу на выборах, пообещав не только свергнуть премьера Виктора Орбана, но и демонтировать его режим. По результатам голосования "Тиса" получила более двух третей мест в парламенте, необходимых для изменения конституции и отстранения от власти сторонников Орбана.

Уже сегодня 9 мая в Венгрии состоялось первое заседание нового парламента, на котором депутаты большинством голосов избирали на должность премьера Петера Мадьяра.

Кроме того, с назначением его уже поздравил президент Владимир Зеленский, заявив, что Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Венгрия Петер Мадьяр
Новости
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"