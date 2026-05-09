Новый премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку
Новоназначенный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны уйти в отставку. Это произошло сразу же на первом заседании нового парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, сегодня Петер Мадьяр выступил в парламенте и принес присягу в качестве премьер-министра Венгрии. Но спустя несколько минут после начала речи он призвал президента Тамаша Сульока проявить "мужество" и уйти в отставку после того, как тот, по словам Мадьяра, не смог высказаться против ошибок предыдущего правительства.
Венгерский премьер подчеркнул, что эти ошибки варьировались от разрушения демократии до жесткого обращения с детьми в государственных детских домах.
"Пора уйти с достоинством, пока это возможно", -сказал Мадьяр, установив крайний срок для отставки - 31 мая.
Что предшествовало
Напомним, в апреля венгерская партия "Тиса" одержала убедительную победу на выборах, пообещав не только свергнуть премьера Виктора Орбана, но и демонтировать его режим. По результатам голосования "Тиса" получила более двух третей мест в парламенте, необходимых для изменения конституции и отстранения от власти сторонников Орбана.
Уже сегодня 9 мая в Венгрии состоялось первое заседание нового парламента, на котором депутаты большинством голосов избирали на должность премьера Петера Мадьяра.
Кроме того, с назначением его уже поздравил президент Владимир Зеленский, заявив, что Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией.