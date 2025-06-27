Новий поворот у справі Гусакова. Довірена особа травмувала копа під час втечі, - джерела

Правоохоронці під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова затримали його найкращого друга та довірену особу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За даними джерел, банківську картку затриманого Гусаков використовував для збору коштів на лікування.
Під час обшуків чоловік чинив опір і намагався втекти на авто, умисно наїхав на оперуповноваженого ДСР та травмував його.
"Втекти не вдалося - його затримали за ст. 208 КПК України. Автомобіль вилучено та відправлено на арештмайданчик", - розповіли джерела.
За опір поліції із застосуванням насильства йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
31-річний львів’янин Назарій Гусаков, який страждає на спінальну м’язову атрофію (СМА), опинився у центрі резонансного скандалу. Його підозрюють у можливому зловживанні зібраними на лікування благодійними коштами.
Гусаков має важку форму рідкісного генетичного захворювання, що суттєво обмежує його рухливість. Для підтримки життя він щомісяця потребує щонайменше 5 тисяч євро на ліки. Частину препаратів надає міська влада Львова, однак чоловік неодноразово оголошував публічні збори в соцмережах, пояснюючи це нестачею доз і необхідністю проходити реабілітацію.
У червні цього року в соцмережах з’явилися численні питання щодо прозорості зборів. Користувачі звернули увагу на відсутність фінансових звітів, повторне використання фото, що мали ілюструвати купівлю ліків, а також на згадки про азартні ігри в старих публікаціях Гусакова. При цьому прямих доказів нецільового використання донатів наразі не оприлюднено.
Справою зацікавився й президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що особисто заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо Гусакова.
Проти Гусакова відкриті справи за статтями про шахрайство та відмивання доходів. Поліція встановлює кількість постраждалих та коло можливих спільників. Сьогодні ж стало відомо, що у справі Назарія Гусакова слідчі Головного слідчого управління нацполіції проводять обшуки у Львові та Києві за місцями його проживання та за адресами осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату для лікування.
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