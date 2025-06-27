Новий поворот у справі Гусакова. Довірена особа травмувала копа під час втечі, - джерела

За даними джерел, банківську картку затриманого Гусаков використовував для збору коштів на лікування.

Під час обшуків чоловік чинив опір і намагався втекти на авто, умисно наїхав на оперуповноваженого ДСР та травмував його.



"Втекти не вдалося - його затримали за ст. 208 КПК України. Автомобіль вилучено та відправлено на арештмайданчик", - розповіли джерела.

За опір поліції із застосуванням насильства йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Хто такий Назарій Гусаков

31-річний львів’янин Назарій Гусаков, який страждає на спінальну м’язову атрофію (СМА), опинився у центрі резонансного скандалу. Його підозрюють у можливому зловживанні зібраними на лікування благодійними коштами.

Гусаков має важку форму рідкісного генетичного захворювання, що суттєво обмежує його рухливість. Для підтримки життя він щомісяця потребує щонайменше 5 тисяч євро на ліки. Частину препаратів надає міська влада Львова, однак чоловік неодноразово оголошував публічні збори в соцмережах, пояснюючи це нестачею доз і необхідністю проходити реабілітацію.

У червні цього року в соцмережах з’явилися численні питання щодо прозорості зборів. Користувачі звернули увагу на відсутність фінансових звітів, повторне використання фото, що мали ілюструвати купівлю ліків, а також на згадки про азартні ігри в старих публікаціях Гусакова. При цьому прямих доказів нецільового використання донатів наразі не оприлюднено.