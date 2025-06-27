Новый поворот в деле Гусакова. Доверенное лицо травмировало копа во время побега, - источники

Правоохранители во время следственных действий по делу Назария Гусакова задержали его лучшего друга и доверенное лицо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По данным источников, банковскую карточку задержанного Гусаков использовал для сбора средств на лечение.
Во время обысков мужчина сопротивлялся и пытался скрыться на авто, умышленно наехал на оперуполномоченного ДВР и травмировал его.
"Убежать не удалось - его задержали по ст. 208 УПК Украины. Автомобиль изъят и отправлен на штраф площадку", - рассказали источники.
За сопротивление полиции с применением насилия ему грозит до 5 лет лишения свободы.
31-летний львовянин Назарий Гусаков, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА), оказался в центре резонансного скандала. Его подозревают в возможном злоупотреблении собранными на лечение благотворительными средствами.
Гусаков имеет тяжелую форму редкого генетического заболевания, что существенно ограничивает его подвижность. Для поддержания жизни он ежемесячно требует не менее 5 тысяч евро на лекарства. Часть препаратов предоставляет городская власть Львова, однако мужчина неоднократно объявлял публичные сборы в соцсетях, объясняя это недостатком доз и необходимостью проходить реабилитацию.
В июне этого года в соцсетях появились многочисленные вопросы относительно прозрачности сборов. Пользователи обратили внимание на отсутствие финансовых отчетов, повторное использование фото, которые должны были иллюстрировать покупку лекарств, а также на упоминания об азартных играх в старых публикациях Гусакова. При этом прямых доказательств нецелевого использования донатов пока не обнародовано.
Делом заинтересовался и президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что лично заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по Гусакову.
Против Гусакова открыты дела по статьям о мошенничестве и отмывании доходов. Полиция устанавливает количество пострадавших и круг возможных сообщников. Сегодня же стало известно, что по делу Назария Гусакова следователи Главного следственного управления нацполиции проводят обыски во Львове и Киеве по местам его проживания и по адресам лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата для лечения.
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