Україна отримала 1 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії: куди підуть кошти

Україна отримала від Європейського союзу (ЄС) 1 млрд євро (1.13 млрд доларів) в рамках програми ERA. Кошти були забезпечені за рахунок прибутку від заморожених активів Центробанку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, цей транш є частиною справедливого підходу, коли Росія зобов'язана заплатити за руйнування, які вона принесла Україні.

Кошти від ЄС будуть спрямовані на:

покриття критично важливих видатків бюджету;

зміцнення України.

"Вдячні ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Очікуємо на наступний крок - повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії", - додав голова українського уряду.