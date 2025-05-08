Україна провела переговори з Віткоффом та Келогом про 30-денне перемир'я, - ОП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака.

Як пише голова ОП, під час переговорів були присутні:

Віткофф й Келлог;

дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн;

радник прем’єр-міністра Британії Джонатан Пауелл;

радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер.

З української сторони у зустрічах брали участь:

міністр оборони України Рустем Умєров;

міністр закордонних справ Андрій Сибіга;

заступник голови Офісу президента Ігор Жовква;

операційний директор Bring Kids Back UA Дарія Зарівна;

позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз.

За словами Єрмака, Україна під час переговорів наголосила на тому, що повне й безумовне припинення вогню повинно стати першим кроком до справедливого й сталого миру. Водночас пропозиція Кремля щодо так званого "триденного перемир'я" стосувалась лише безпечного проведення параду у Москві та була політичною маніпуляцією.

"Обговорили й інструменти тиску у разі, якщо Росія відмовиться від ініціативи чи порушить домовленості. Тридцятиденне перемир’я - це тест на щирість. Якщо Москва справді хоче миру - час діяти. Якщо обере ескалацію - відповідь має бути спільною та рішучою", - додав Єрмак.

У тому ж числі голова ОП додав, що Україна підтримує законопроєкт сенатора Ліндсі Грема щодо вторинних санкцій проти Росії.