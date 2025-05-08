Україна провела переговори з Віткоффом та Келогом про 30-денне перемир'я, - ОП
Україна провела серію онлайн-зустрічей із партнерами США, ЄС, Північної Європи та Балтії щодо 30-денного перемир'я. У переговорах брали участь спецпредставники президента США Стівен Віткофф й Кіт Келлог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака.
Як пише голова ОП, під час переговорів були присутні:
- Віткофф й Келлог;
- дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн;
- радник прем’єр-міністра Британії Джонатан Пауелл;
- радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер.
З української сторони у зустрічах брали участь:
- міністр оборони України Рустем Умєров;
- міністр закордонних справ Андрій Сибіга;
- заступник голови Офісу президента Ігор Жовква;
- операційний директор Bring Kids Back UA Дарія Зарівна;
- позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз.
За словами Єрмака, Україна під час переговорів наголосила на тому, що повне й безумовне припинення вогню повинно стати першим кроком до справедливого й сталого миру. Водночас пропозиція Кремля щодо так званого "триденного перемир'я" стосувалась лише безпечного проведення параду у Москві та була політичною маніпуляцією.
"Обговорили й інструменти тиску у разі, якщо Росія відмовиться від ініціативи чи порушить домовленості. Тридцятиденне перемир’я - це тест на щирість. Якщо Москва справді хоче миру - час діяти. Якщо обере ескалацію - відповідь має бути спільною та рішучою", - додав Єрмак.
У тому ж числі голова ОП додав, що Україна підтримує законопроєкт сенатора Ліндсі Грема щодо вторинних санкцій проти Росії.
Російські "перемир'я"
Останні кілька місяців США вели окремі переговори з Україною та Росією з метою пошуку шляхів для завершення війни. У ході контактів з українською стороною Вашингтон виступив з ініціативою щодо повного припинення вогню, і Київ одразу висловив згоду на таку пропозицію. У той самий час Москва почала висувати власні умови.
Після цього Росія неодноразово заявляла про так звані "перемир’я", однак жодне з них не було нею дотримане.
Нещодавно диктатор Володимир Путін повідомив про чергове тимчасове "перемир’я", начебто з гуманітарною метою, яке має тривати з 8 по 11 травня. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий підтримати припинення вогню, якщо Росія діятиме аналогічно.
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