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Новий пакет військової допомоги Україні від США: Пентагон розкрив повний зміст

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Вашингтон, Понеділок 20 березня 2023 18:42
Новий пакет військової допомоги Україні від США: Пентагон розкрив повний зміст Ілюстративне фото: Пентагон розкрив повний зміст нового пакету військової допомоги Україні (US Department of Defense)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на 350 мільйонів доларів. У пакет увійшли боєприпаси і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Як зазначають в американському відомстві, в черговий пакет військової допомоги увійшли:

  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • 25-мм боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
  • 81-мм та 60-мм мінометні системи та мінометні снаряди;
  • системи протитанкової зброї AT-4;
  • гранатомети, стрілецька зброя та відповідні боєприпаси;
  • боєприпаси для руйнування та обладнання для розчищення перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • автоцистерни для перевезення важкого палива;
  • тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;
  • річкові патрульні катери;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

"Для задоволення мінливих потреб України у бойових діях Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну ключовими можливостями", - зазначили у Пентагоні.

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна надала Україні новий пакет військової допомоги.

Ми також писали, що Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2.

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