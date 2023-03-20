ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новый пакет военной помощи Украине от США: Пентагон раскрыл полное содержание

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 20 марта 2023 18:42
Новый пакет военной помощи Украине от США: Пентагон раскрыл полное содержание Иллюстративное фото: Пентагон раскрыл полное содержание нового пакета военной помощи Украине (US Department of Defense)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине военную помощь на 350 миллионов долларов. В пакет вошли боеприпасы и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как отмечают в американском ведомстве, в очередной пакет военной помощи вошли:

  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • 25-мм боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);
  • 81-мм и 60-мм минометные системы и минометные снаряды;
  • системы противотанкового оружия AT-4;
  • гранатометы, стрелковое оружие и соответствующие боеприпасы;
  • боеприпасы для разрушения и оборудование для расчистки препятствий;
  • оборудование для разминирования;
  • автоцистерны для перевозки тяжелого топлива;
  • тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
  • речные патрульные катера;
  • испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

"Для удовлетворения меняющихся потребностей Украины в боевых действиях Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину ключевыми возможностями", - отметили в Пентагоне.

Напомним, сегодня, 20 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна предоставила Украине новый пакет военной помощи.

Также мы писали, что Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Помощь Украине Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон