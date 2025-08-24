UA

Новий пакет від Канади: що Україна отримає крім ППО та дронів

Фото: прем'єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони, бронетехніка, боєприпаси, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

На саміті G7 у Кананаскісі в червні Канада зобов'язалася надати Україні додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги, а сьогодні, 24 серпня, прем'єр-міністр оголосив, що уряд Канади розподіляє це фінансування наступним чином:

  • 835 мільйонів доларів на закупівлю низки критично важливого обладнання для України, включаючи бронетехніку, медичне обладнання, запасні частини, стрілецьку зброю, боєприпаси та вибухівку, а також додаткові можливості використання безпілотників,
  • приблизно 500 мільйонів доларів на закупівлю пакету військового обладнання зі списку пріоритетних потреб НАТО для України, що постачається зі Сполучених Штатів, для посилення можливостей протиповітряної оборони України,
  • 220 мільйонів доларів на придбання безпілотників, засобів боротьби з безпілотниками та засобів радіоелектронної боротьби, включаючи інвестиції у спільні підприємства між українською та канадською промисловістю, відповідно до Листа про наміри щодо спільного виробництва оборонних матеріалів між Канадою та Україною,
  • 165 мільйонів доларів на підтримку поточної роботи Канади в рамках Коаліцій оборонних можливостей Контактної групи з питань оборони України, включаючи зусилля щодо забезпечення критично важливих можливостей для Збройних сил України.
  • 100 мільйонів доларів на постачання боєприпасів та вибухівки через Чеську ініціативу з боєприпасів.

Прем'єр-міністр також оголосив про додатковий пакет допомоги на суму понад 31 мільйон доларів для гуманітарної допомоги та інвестицій в ініціативи щодо протидії цифровим атакам та загрозам, що постійно змінюються, українській демократії.

Зауважимо, що протягом сьогоднішнього візиту Карні до Києва він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром України Юлією Свириденко та міністрами Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, що у День Незалежності України прем’єр-міністр Канади Марк Карні вперше відвідав Київ. Він заявив про посилення підтримки України.

Крім того, зауважимо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог приїхав до Києва у День незалежності, 24 серпня. Він взяв участь в урочистих заходах.

