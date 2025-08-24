Новий пакет від Канади: що Україна отримає крім ППО та дронів

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони, бронетехніка, боєприпаси, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра Канади Марка Карні.
На саміті G7 у Кананаскісі в червні Канада зобов'язалася надати Україні додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги, а сьогодні, 24 серпня, прем'єр-міністр оголосив, що уряд Канади розподіляє це фінансування наступним чином:
Прем'єр-міністр також оголосив про додатковий пакет допомоги на суму понад 31 мільйон доларів для гуманітарної допомоги та інвестицій в ініціативи щодо протидії цифровим атакам та загрозам, що постійно змінюються, українській демократії.
Зауважимо, що протягом сьогоднішнього візиту Карні до Києва він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром України Юлією Свириденко та міністрами Кабінету міністрів України.
Нагадаємо, що у День Незалежності України прем’єр-міністр Канади Марк Карні вперше відвідав Київ. Він заявив про посилення підтримки України.
Крім того, зауважимо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог приїхав до Києва у День незалежності, 24 серпня. Він взяв участь в урочистих заходах.