Новый пакет от Канады: что Украина получит кроме ПВО и дронов

На саммите G7 в Кананаскисе в июне Канада обязалась предоставить Украине дополнительные 2 миллиарда долларов военной помощи, а сегодня, 24 августа, премьер-министр объявил, что правительство Канады распределяет это финансирование следующим образом:

835 миллионов долларов на закупку ряда критически важного оборудования для Украины, включая бронетехнику, медицинское оборудование, запасные части, стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатку, а также дополнительные возможности использования беспилотников,

примерно 500 миллионов долларов на закупку пакета военного оборудования из списка приоритетных потребностей НАТО для Украины, поставляемого из Соединенных Штатов, для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины,

220 миллионов долларов на приобретение беспилотников, средств борьбы с беспилотниками и средств радиоэлектронной борьбы, включая инвестиции в совместные предприятия между украинской и канадской промышленностью, в соответствии с Письмом о намерениях по совместному производству оборонных материалов между Канадой и Украиной,

165 миллионов долларов на поддержку текущей работы Канады в рамках Коалиций оборонных возможностей Контактной группы по вопросам обороны Украины, включая усилия по обеспечению критически важных возможностей для Вооруженных сил Украины.

100 миллионов долларов на поставку боеприпасов и взрывчатки через Чешскую инициативу по боеприпасам.

Премьер-министр также объявил о дополнительном пакете помощи на сумму более 31 миллиона долларов для гуманитарной помощи и инвестиций в инициативы по противодействию цифровым атакам и постоянно меняющимся угрозам украинской демократии.

Заметим, что в течение сегодняшнего визита Карни в Киев он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министрами Кабинета министров Украины.