Новий пакет санкцій ЄС проти Росії опинився під загрозою, але не через Угорщину

За його словами, нові обмеження можуть вдарити по економіці Болгарії. До того ж, уряд країни не згоден з санкціями проти патріарха Росії Кирила.

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Радев зазначив, що нові обмеження створюють серйозні ризики для роботи компанії "Лукойл". Вона є одним із найбільших продавців пального в Болгарії та управляє єдиним місцевим нафтопереробним заводом у місті Бургас. Болгарський уряд хоче, щоб компанію виключили із санкційного списку.

Також прем'єр країни зазначив, що санкції можуть викликати перебої з постачанням добрив та запасних частин для метрополітену в Софії.

Позиція щодо церкви та України

Окремою причиною для вето стала незгода Софії з обмеженнями проти патріарха Кирила.

"Ця війна вже вийшла за межі окопів; вона виходить за рамки економіки та енергетики, ми бачимо її вплив на культуру та спорт, і тепер їй залишається лише поглинути й релігію", - наголосив Радев.

Попри блокування пакету санкцій, він запевнив, що Болгарія не заважатиме ухваленню інших спільних рішень ЄС. Зокрема, країна підтримає процес переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Reuters нагадало, що цього тижня ЄС розширив санкційний список, додавши до нього 34 фізичних та 47 юридичних осіб.

Обмеження спрямовані проти російського ВПК, "тіньового флоту" та осіб, причетних до втручання в політику країн Заходу. Серед підсанкційних осіб опинився і представник російської церкви.