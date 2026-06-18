Новый пакет санкций ЕС против России оказался под угрозой, но не из-за Венгрии

Болгария планирует наложить вето на новый пакет санкций ЕС против России. В Софии объяснили, что это произойдет по двум причинам.
Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, новые ограничения могут ударить по экономике Болгарии. К тому же, правительство страны не согласно с санкциями против патриарха России Кирилла.
Радев отметил, что новые ограничения создают серьезные риски для работы компании "Лукойл". Она является одним из крупнейших продавцов топлива в Болгарии и управляет единственным местным нефтеперерабатывающим заводом в городе Бургас. Болгарское правительство хочет, чтобы компанию исключили из санкционного списка.
Также премьер страны отметил, что санкции могут вызвать перебои с поставками удобрений и запасных частей для метрополитена в Софии.
Отдельной причиной вето стало несогласие Софии с ограничениями против патриарха Кирилла.
"Эта война уже вышла за пределы окопов; она выходит за рамки экономики и энергетики, мы видим ее влияние на культуру и спорт, и теперь ей остается только поглотить и религию", - подчеркнул Радев.
Несмотря на блокирование пакета санкций, он заверил, что Болгария не будет препятствовать принятию других совместных решений ЕС. В частности, страна поддержит процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Reuters напомнило, что на этой неделе ЕС расширил санкционный список, добавив в него 34 физических и 47 юридических лиц.
Ограничения направлены против российского ВПК, "теневого флота" и лиц, причастных к вмешательству в политику стран Запада. Среди подсанкционных лиц оказался и представитель российской церкви.
Напомним, Евросоюз работает над 21-й пакетом санкций, затрагивающим ключевые секторы российской экономики. В частности, речь идет об энергетике, финансовых услугах, торговле, криптоиндустрии и рыбной отрасли.
Среди предложенных ограничений - запрет на въезд в страны ЕС для бывших российских военных, принимавших участие в войне против Украины. Также параллельно готовится введение персональных санкций против еще около 80 российских компаний и физических лиц.