Новый пакет санкций ЕС против России оказался под угрозой, но не из-за Венгрии

По его словам, новые ограничения могут ударить по экономике Болгарии. К тому же, правительство страны не согласно с санкциями против патриарха России Кирилла.

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Радев отметил, что новые ограничения создают серьезные риски для работы компании "Лукойл". Она является одним из крупнейших продавцов топлива в Болгарии и управляет единственным местным нефтеперерабатывающим заводом в городе Бургас. Болгарское правительство хочет, чтобы компанию исключили из санкционного списка.

Также премьер страны отметил, что санкции могут вызвать перебои с поставками удобрений и запасных частей для метрополитена в Софии.

Позиция по поводу церкви и Украины

Отдельной причиной вето стало несогласие Софии с ограничениями против патриарха Кирилла.

"Эта война уже вышла за пределы окопов; она выходит за рамки экономики и энергетики, мы видим ее влияние на культуру и спорт, и теперь ей остается только поглотить и религию", - подчеркнул Радев.

Несмотря на блокирование пакета санкций, он заверил, что Болгария не будет препятствовать принятию других совместных решений ЕС. В частности, страна поддержит процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Reuters напомнило, что на этой неделе ЕС расширил санкционный список, добавив в него 34 физических и 47 юридических лиц.

Ограничения направлены против российского ВПК, "теневого флота" и лиц, причастных к вмешательству в политику стран Запада. Среди подсанкционных лиц оказался и представитель российской церкви.