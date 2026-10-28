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Новый отопительный сезон стартует: где в Украине начинают подавать тепло в дома

12:44 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
Новый отопительный сезон стартует: где в Украине начинают подавать тепло в дома Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Учитывая ощутимое похолодание и прогнозы синоптиков, в нескольких областях Украины решили запускать системы отопления для населения уже с 28 октября.

Подробнее о старте отопительного периода в разных локациях и советах местным жителям, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Тернопольская область

О начале отопительного сезона для населения сообщили в пресс-службе Тернопольского городского совета (ТГС).

"Из-за снижения среднесуточной температуры воздуха 28 октября с 9:00 на территории Тернопольской городской территориальной громады начинается отопительный период", - рассказали гражданам.

Уточняется, что соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета.

Тем временем в КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго" напомнили, что запуск системы отопления - технологический процесс, который требует времени.

Поэтому "тепло будет поступать в дома постепенно".

Местных жителей попросили также обеспечить доступ работникам аварийных служб к домам и жилью - для проведения необходимых работ в случае возникновения неисправностей во время запуска отопления.

"Сотрудники теплоснабжающих предприятий и аварийных служб будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить надлежащую работу котельных и подачу тепла в дома тернополян", - подчеркнули в ТГС.

Если же в многоквартирном доме возникнут проблемы с отоплением (в частности из-за попадания воздуха в систему), жителям советуют обращаться:

  • либо к предприятию, обслуживающему дом;
  • либо к Объединению совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Читайте также: Октябрьское тепло заканчивается. Как может измениться погода в Украине в начале ноября

Хмельницкая область

О старте отопительного сезона с 28 октября сообщил также Хмельницкий городской глава Александр Симчишин.

"Департаменту инфраструктуры города (В. Новачок), городскому коммунальному предприятию "Хмельницктеплокоммунэнерго" (В. Скалий) провести поэтапное включение отопления жилых домов города и всех других потребителей с 28.10.2026 года", - говорится в соответствующем распоряжении чиновника.

Уточняется, что специалисты должны "обеспечить круглосуточную работу обслуживающего персонала на период включения котельных и тепловых сетей".

"Будем включать поэтапно, но оперативно", - подчеркнул Симчишин.

В случае проблем с подачей теплоносителя в дома - более двух суток от начала - местным жителям советуют обращаться:

  • к оперативным службам городского совета по номеру 1580;
  • к коммунальному предприятию "Хмельницктеплокоммунэнерго";
  • к управляющим компаниям.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовить дом к холодам и зиме во время войны (что советуют в ГСЧС).

Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в Украине в ноябре в целом - согласно предварительному прогнозу УкрГМЦ.

Читайте также, когда батареи включат в Днепре, Одессе, Харькове и других городах.

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