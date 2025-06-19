Росія передає Україні власних "непотрібних" загиблих: Клименко зробив заяву

Росія під час обміну тілами загиблих передала Україні "непотрібні" трупи російських солдатів під виглядом решток українських воїнів. Встановлено щонайменше один випадок такої передачі, який підтверджений документально.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За словами міністра, росіяни під час останнього обміну тілами навмисне передали Україні не тільки загиблих українських військових, але й підкинули туди мертвих російських солдатів. Україні вдалося ідентифікувати деяких "підкинутих".

"Так, у нас є факти. У нас є встановлені імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів", - сказав Клименко.

Зокрема тіло за №192/25, яке було передано Україні, виявилося вдягненим у військову форму російської армії. При загиблому знайшли:

російський паспорт на ім'я Бугаєва Олександра Вікторовича, 1974 року народження;

російський військовий квиток військовослужбовця 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади;

талон атестата військового РФ;

виписку з наказу командира військової частини 35390 за №52, датованого 26 грудня 2023 року;

жетон із написом "ВС РОССИИ МТ-146004".

Фото: документи, які знайшли у загиблого росіянина, переданого Україні (МВС України)

Родичі Бугаєва розшукують його ще з березня 2025 року. Бугаєв зник безвісти під час боїв за Новомихайлівку в Донецькій області. Росіяни знайшли його тіло, але вирішили "підкинути" загиблого Україні.

"Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковим для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам. Та платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла", - зазначив Клименко. Міністр також додав, що поведінка росіян чудово демонструє їхнє ставлення навіть до власних солдатів та до їхніх родичів.