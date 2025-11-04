Новий нардеп Дмитро Слинько від "Слуги народу" склав присягу

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - заявив Слинько.

Що відомо про нового нардепа

Відомо, що Слинько народився 29 грудня 1979 року у Києві. Він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка". У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу", був безпартійним.

З 2019 року працював помічником народного депутата Євгенії Кравчук, а у 2020 році – у штаті партії "Слуга народу".

До політики Слинько був журналістом: працював на "UA: Перший", редактором культурологічних програм, співпрацював із журналами "Фокус" та "Кореспондент".