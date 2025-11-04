Новий нардеп Дмитро Слинько від "Слуги народу" склав присягу

Народний депутат України від "Слуги народу" Дмитро Слинько склав присягу у Верховній Раді. Він зайняв місце Анни Колісник, яка склала мандат раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання Верховної Ради.
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - заявив Слинько.
Відомо, що Слинько народився 29 грудня 1979 року у Києві. Він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка". У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу", був безпартійним.
З 2019 року працював помічником народного депутата Євгенії Кравчук, а у 2020 році – у штаті партії "Слуга народу".
До політики Слинько був журналістом: працював на "UA: Перший", редактором культурологічних програм, співпрацював із журналами "Фокус" та "Кореспондент".
Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від фракції "Слуга народу" Анни Колісник. За відповідне рішення проголосували 262 народних депутати. Сама Колісник написала заяву про складення депутатських повноважень ще 12 травня.
Ще у 2021 році Анна Колісник "засвітила" своє листування у сесійному залі парламенту, коли написала повідомлення з текстом: "треба валити з цієї країни". Потім депутат стверджувала, що не планує залишати країну назавжди, а у листуванні йшлося лише про короткий відпочинок на травневі свята.
У жовтні 2022 року антикорупційні органи повідомили Колісник про підозру у недостовірному декларуванні. Загальна вартість невказаного майна, за оцінкою детективів, перевищувала 4,4 млн гривень.