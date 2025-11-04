Новый нардеп Дмитрий Слинько от "Слуги народа" принял присягу

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Дмитрий Слинько принял присягу в Верховной Раде. Он занял место Анны Колесник, которая сложила мандат ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания Верховной Рады.
"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - заявил Слинько.
Известно, что Слинько родился 29 декабря 1979 года в Киеве. Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международная экономика". В 2019 году неудачно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа", был беспартийным.
С 2019 года работал помощником народного депутата Евгении Кравчук, а в 2020 году - в штате партии "Слуга народа".
До политики Слинько был журналистом: работал на "UA: Первый", редактором культурологических программ, сотрудничал с журналами "Фокус" и "Корреспондент".
Напомним, 21 октября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Колесник. За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата. Сама Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий еще 12 мая.
Еще в 2021 году Анна Колесник"засветила" свою переписку в сессионном зале парламента, когда написала сообщение с текстом: "надо валить из этой страны". Затем депутат утверждала, что не планирует покидать страну навсегда, а в переписке речь шла лишь о коротком отдыхе на майские праздники.
В октябре 2022 года антикоррупционные органы сообщили Колесник о подозрении в недостоверном декларировании. Общая стоимость неуказанного имущества, по оценке детективов, превышала 4,4 млн гривен.