Новий миротворчий виклик для Трампа: що попросив кронпринц Саудівської Аравії

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, 19 листопада, що приділить більше уваги пошукам способів припинення жорстокої громадянської війни в Судані після того, як кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман закликав його до активних дій.

Трамп зізнався, що конфлікт "не входив до його планів" до розмови з принцом, але після зустрічі у Білому домі у вівторок він детально обговорив ситуацію у Судані та отримав від бін Салмана заклик використати повноваження президента для припинення війни.

"Його величність попросив мене зробити щось дуже потужне щодо Судану", – зазначив Трамп під час спільної появи з принцом перед американськими та саудівськими бізнес-лідерами.

За словами Трампа, принц Мухаммед наголосив, що припинення війни в Судані стане "найбільшим досягненням", перевершуючи все, що Трамп уже зробив на посаді.

Американський президент також повідомив, що його адміністрація планує співпрацювати з Саудівською Аравією, ОАЕ, Єгиптом та іншими партнерами Близького Сходу, щоб припинити насильство та стабілізувати країну.

Що відомо про війну в Судані

Відомо, що війна в Судані, яка триває з квітня 2023 року, є конфліктом між Суданськими збройними силами (SAF) та парамілітарними Силами швидкого реагування (RSF).

За понад два роки бойових дій загинуло понад 40 тисяч людей, а більше 14 мільйонів осіб були змушені залишити свої домівки, що призвело до однієї з найгірших гуманітарних криз у світі. Нещодавні бої, зокрема захоплення столиці Північного Дарфура - ель-Фашера - силами RSF, спричинили сотні нових жертв і масове переселення цивільного населення, що поглибило гуманітарну катастрофу.

При цьому війна у Судані розділила регіональні сили: Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія підтримують суданську армію, тоді як ОАЕ, близький союзник США, постачає озброєння силам RSF, згідно з американськими розвідданими.

Візит кронпринца Мухаммеда до Вашингтона став його першим за сім років і став платформою для обговорення не лише регіональної безпеки, а й гуманітарної допомоги та стабілізації Судану.